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Οι σύγχρονες σχολικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν βιβλιοθήκη, χώρους άθλησης και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, προσφέροντας αναβαθμισμένο περιβάλλον για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Μητσοτάκης υπογράμμισε τη δέσμευση της κυβέρνησης για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων με σκοπό τη βελτίωση των σχολικών υποδομών σε όλη την επικράτεια.

Κατά την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον δήμαρχο Ασπροπύργου και συνομίλησε με πολίτες στο πλαίσιο των περιοδειών του.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος και η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μαζί με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

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Στη Δυτική Αττική και συγκεκριμένα στον Ασπρόπυργο περιόδευσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτος του σταθμός το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, το οποίο είναι καινούριο και ξεκίνησε τη λειτουργία του πριν από λίγες ημέρες. Μέχρι και το τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς οι μαθητές έκαναν μάθημα σε προκατασκευασμένες αίθουσες.

«Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κα Διευθύντρια, για να μπορέσει η ελληνική πολιτεία να φτιάξει εδώ στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο, για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρίσκονταν σε κοντέινερ», σημείωσε αρχικά στις δηλώσεις του ο πρωθυπουργός ενώ αναφερόμενος στις βελτιωτικές κινήσεις σχολικών κτηρίων τόνισε ότι «αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προβεί σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια».

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Οι νέες εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνουν βιβλιοθήκη, χώρους άθλησης και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, παρέχουν ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον μάθησης για τα παιδιά και εργασίας για τους καθηγητές τους.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, διότι όσο καλές, όμορφες, σύγχρονες, άρτιες και ασφαλείς κι αν είναι οι κτηριακές μας υποδομές, τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ρόλο των δασκάλων μας, των καθηγητών μας, οι οποίοι με πολύ μεγάλη αφοσίωση εργάζονται κάθε μέρα σκληρά για να παρέχουν στα παιδιά μας όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση», ανέφερε στη συνέχεια.

Κάποια στιγμή μαθητές που ήταν στα παράθυρα του σχολείου και αντιλήφθηκαν την παρουσία του, φώναξαν το όνομα του με τον πρωθυπουργό να απαντά: «Τώρα, ανεβαίνω».

Με τη φράση «για να δούμε τι κάναμε», ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπήκε στο εσωτερικό του σχολικού συγκροτήματος ενώ συζήτησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Λίγη ώρα μετά ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον δήμαρχο Ασπροπύργου, Γιάννη Ηλία και προήδρευσε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ασπροπύργου, όπου συζητήθηκαν τα ζητήματα της περιοχής, με έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη υποδομών και τη βελτίωση των οδικών μετακινήσεων.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου Γιάννης Ηλίας και οι Βουλευτές Β’ Δυτικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας Αθανάσιος Μπούρας και Ευάγγελος Λιάκος.

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Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το ολοκληρωμένο αντιπλημμυρικό έργο για τη διευθέτηση του ρέματος Αγίου Γεωργίου σε μήκος περίπου 7.300 μέτρων, το οποίο υλοποιήθηκε και παραδόθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επίσης την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει με πολίτες σε κατάστημα της περιοχής.

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Η επίσκεψη του στον Ασπρόπυργο εντάσσεται στο πλαίσιο των περιοδειών που έχει ξεκινήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενόψει και της προεκλογικής περιόδου.

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