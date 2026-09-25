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Η κυβέρνηση επιδιώκει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Μητσοτάκης επισήμανε ότι η μείωση της φορολογίας στα καύσιμα προϋποθέτει έγκριση από την Ευρώπη, καθώς η χώρα δεν διαθέτει τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο.

Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει σημαντική πρόοδο, επιτρέποντας στο κράτος να δανείζεται με ανταγωνιστικό κόστος και ενισχύοντας τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας.

Παρά τη δέσμευση στην πράσινη μετάβαση και την αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει την άμεση εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων.

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Στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη του στο Bloomberg.

Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η ελληνική οικονομία πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους και παράγει πλεόνασμα και για αυτό μπορεί και στηρίζει τα εισοδήματα των πολιτών. Όμως συμπλήρωσε ότι πρέπει και η Ευρώπη να της δώσει τη δυνατότητα για περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις που ασκούνται στην κοινωνία από το υψηλό ενεργειακό κόστος.

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«Έχουμε πλεόνασμα, έχουμε πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους, μειώνουμε το έλλειμμα με ταχύτατο ρυθμό, οπότε έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να υποστηρίξουμε τα εισοδήματα», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «κάποια στιγμή, ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας», εξηγώντας παράλληλα ότι η χώρα μας δεν έχει μόνο ηλιοφάνεια αλλά και περιόδους με έντονο κρύο, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα.

Ερωτηθείς για την αγορά καυσίμων και τη φορολογία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η χώρα διαθέτει σημαντική δυνατότητα διύλισης, ενώ τα ελληνικά διυλιστήρια εξάγουν προϊόντα στο εξωτερικό. Αναγνώρισε όμως ότι η φορολογία στα καύσιμα παραμένει υψηλή και για να μειωθεί απαιτείται η έγκριση από την Ευρώπη.

«Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Διαφορετικά πιστεύω ότι δεν έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο για να δράσουμε», είπε.

Αναφέρθηκε επίσης στην ενεργειακή πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση και στο γεγονός ότι πάνω από το 55% της ενέργειας στην Ελλάδα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«Είμαι υπέρ της πράσινης μετάβασης, αλλά θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον», ανέφερε.

Επίσης μίλησε για την πορεία της ελληνικής οικονομίας τονίζοντας την πρόοδο της, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί σήμερα να δανείζεται η χώρα με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος.

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«Πιστεύω ότι λίγοι θα πίστευαν ότι η Ελλάδα σήμερα θα μπορούσε να δανειστεί με ένα κόστος χαμηλότερο από αυτό που δανείζονται τέσσερις χώρες που ανήκουν στην ομάδα του G7», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, σημείωσε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και η δημοσιονομική επίδοση της χώρας έχει ενισχύσει τη διεθνή εικόνα της χώρας. «Έχουμε αξιοπιστία στην Ευρώπη και μπορούμε να μιλάμε για πιθανές εξαιρέσεις. Και αυτό το λέω ως Ευρωπαίος, όχι μόνο ως Έλληνας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.«Ως ναυτικό έθνος είμαστε έτοιμοι και παρόντες και στην Ερυθρά Θάλασσα για να αποκρούσουμε τις επιθέσεις των Χούθι. Εμείς δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την υπονόμευση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας», ανέφερε και εξήγησε ότι η ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρομών σχετίζεται άμεσα και με το θέμα του ενεργειακού κόστους καθώς οι επιβαρύνσεις στη ναυσιπλοΐα θα πλήξουν και τους καταναλωτές.

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Παραμένοντας στο πεδίο της απρόσκοπτης ναυσιπλοΐας σημείωσε ότι η ελεύθερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ αποτελεί αντικείμενο των δημόσιων παρεμβάσεων της ελληνικής κυβέρνησης ενώ ξεκαθάρισε ότι είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο επιβολής τελών διέλευσης.

«Είμαστε αντίθετοι σε διόδια γιατί αυτό θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο και στο τέλος θα πλήρωναν οι καταναλωτές», είπε χαρακτηριστικά.

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