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Υπεγράφη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η σύμβαση για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια που θα εδρεύει στο Περιστέρι, σε κτήριο που παραχώρησε η Μητρόπολη Περιστερίου. Στόχος της λειτουργίας του η ενίσχυση της προσπάθειας για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη φροντίδα των ασθενών.

Στην εκδήλωση που προηγήθηκε ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη νέα δράση και τόνισε την σημασία της ενημέρωσης της κοινωνίας για την καταπολέμηση του στίγματος που συνοδεύει αυτήν την σοβαρή νόσο, που όπως ανέφερε «καλπάζει στην εποχή μας».

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«Η ασθένεια δεν εξαλείφεται αλλά μπορεί να επιβραδυνθεί», είπε μεταξύ άλλων και συμπλήρωσε ότι «ένας στους δέκα Έλληνες βιώνει την άνοια είτε ως ασθενής είτε βοηθώντας κάποιον δικό του άνθρωπο» ενώ εξήγησε ότι «είναι επώδυνο να βλέπεις τον άνθρωπο σου να χάνει καθημερινά νοητικές δυνατότητες.»

Παράλληλα εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι δημιουργείται στη Δυτική Αθήνα.

«Σκοπός να χτίσουμε ένα πλέγμα φροντίδας σε όλη την Ελλάδα με κεντρικό πόλο το Περιστέρι», σημείωσε ο Πρωθυπουργός και ανέφερε ως στόχο τα εγκαίνια του Πρότυπου Κέντρου να γίνουν το φθινόπωρο του 2027.

Αναφερόμενος γενικότερα στον τομέα της Υγείας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της πρόληψης, καθώς «μία νόσος σε πρώιμο στάδιο μπορεί να αντιμετωπιστεί».

«Πιστεύω πολύ στις συμπράξεις του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ εστίασε και στο κομμάτι των δωρεών καθώς το Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια δημιουργείται από δωρεές ιδρυμάτων. «Η ευεργεσία είναι ταυτισμένη με την ιστορία του ελληνικού Έθνους», είπε μεταξύ άλλων και ευχαρίστησε τα ιδρύματα για τη συμβολή τους στην κατασκευή του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου.