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Η κυβέρνηση επιδιώκει να συνδυάσει την αποτελεσματική προστασία του μοναδικού οικοσυστήματος με την τοπική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Η ένταξη του βουνού αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των επισκεπτών, ενισχύοντας τη διεθνή ακτινοβολία του οικουμενικού αυτού συμβόλου.

Οι παρευρισκόμενοι υπουργοί και εκπρόσωποι τόνισαν τη σημασία του Ολύμπου ως συνδετικού κρίκου μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και του ελληνικού πολιτισμού.

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«Σε έναν κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα μένει σταθερή στις αξίες της και στις ευαισθησίες της και παρά τις δυσκολίες αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από τον φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει σταθερή σε τροχιά προόδου που έχει επιλέξει, με σιγουριά, συνέπεια και συνέχεια», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εκδήλωση στο Λιτόχωρο για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Ο Πρωθυπουργός, μετά από αναφορά σε στίχους του Κωστή Παλαμά, τόνισε ότι «για την πατρίδα μας υπάρχουν πάντα πιο ψηλές κορφές τις οποίες ενωμένοι όλοι μαζί θα κατακτήσουμε».

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«Η Ελλάδα μένει σταθερή σε τροχιά προόδου που έχει επιλέξει, με σιγουριά, συνέπεια και συνέχεια», τόνισε από τους πρόποδες του Ολύμπου.

Αναφερόμενος στην ένταξη του Ολύμπου ως μεικτό αγαθό στον Κατάλογο της UNESCO, σημείωσε ότι αποτελεί στιγμή δικαίωσης του ίδιου του χαρακτήρα αυτού του εμβληματικού βουνού και μίλησε για την παγκόσμια ακτινοβολία του βουνού των Θεών

«Κάθε φορά που βρίσκεται κανείς κοντά στον Όλυμπο νιώθει το δέος ενός συμβόλου του οικουμενικού πολιτισμού που η ελληνική μυθολογία διασταυρώνεται με την παγκόσμια ιστορία και η φυσική ομορφιά με τη σπάνια βιοποικιλότητα», είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εξήγησε ότι η κυβέρνηση ασχολήθηκε μεθοδικά και πέτυχε αυτόν τον στόχο.

Κάνοντας λόγο για ένα «τοπόσημο που αποτυπώνει τη διαρκή αναζήτηση του ανθρώπου προς το υψηλό», ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι «αυτή η πολύτιμη σφραγίδα δεν αποτελεί τρόπαιο αλλά μία διαρκή υπενθύμιση της ευθύνης που αναλαμβάνει η Πολιτεία να θωρακίσει αποτελεσματικά αυτό το ξεχωριστό οικοσύστημα» και αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις και τα έργα που θα γίνουν για την προστασία του τόπου αλλά και που θα αναδείξουν την περιβαλλοντική διάσταση του Ολύμπου.

Τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα διπλό στοίχημα καθώς η προστασία του τοπίου πρέπει να συμβαδίζει με την ανάπτυξη της κοινωνίας η οποία ζει γύρω του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε έναν νέο αναπτυξιακό κύκλο που στις λαμπρές ευκαιρίες που ανοίγονται με την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO καθώς -μεταξύ άλλων- αναμένεται να αυξηθούν κατά πολύ οι επισκέπτες.

Αναφορά έκανε στο ευρύτερο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την περιφέρεια και μίλησε για την επιλογή της σε αυτή τη δύσκολη περίοδο να αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης ώστε να στηρίξει περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για θέρμανση το χειμώνα.

Στην εκδήλωση ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι ο Όλυμπος είναι «ο τόπος που η φύση συνδέθηκε με τον πολιτισμό και ο πολιτισμός συνδέθηκε με τη φύση» και αναφέρθηκε στη μοναδικότητα της χλωρίδας του Ολύμπου με φυτά που υπάρχουν μόνο στο βουνό των θεών ενώ έκανε εκτενή αναφορά στα έργα προστασίας και διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου.

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε ότι «ο Όλυμπος δεν είναι μόνο το ψηλότερο βουνό μας αλλά το διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού», προσθέτοντας ότι «προκαλεί στον επισκέπτη θαυμασμό, δέος και σεβασμό», ενώ ο Γιώργος Κουμουτσάκος, μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO εξήγησε ότι «η απόφαση αυτή είναι ιστορική γιατί ο Όλυμπος κερδίζει αυτό το οποίο του όφειλε η διεθνής κοινότητα».