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Η κυβέρνηση αξιοποιεί τη συνετή δημοσιονομική πολιτική για να στηρίξει την κοινωνία απέναντι στην ενεργειακή κρίση και τις δυσκολίες του επερχόμενου χειμώνα.

Ο πρωθυπουργός απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης υπερασπιζόμενος τη σημασία των διεκδικήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Απορρίπτοντας την παροχολογία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στη δημοσιονομική υπευθυνότητα ενόψει της προσεχούς εκλογικής αναμέτρησης και των διεθνών προκλήσεων.

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Πολλά τα πολιτικά μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε συγκέντρωση πολιτών στην Κατερίνη.

«Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος», ένα από αυτά που ανέδειξε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εξηγώντας ότι αν δεν υπάρχει αυτή η πολιτική σταθερότητα δεν μπορεί να σχεδιαστεί το μέλλον αλλά ούτε και να υπάρξει συνέπεια στις δεσμεύσεις.

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Μένοντας στο θέμα των δεσμεύσεων, εστίασε στο σύνθημα που έχει καθιερώσει από το 2023, «το είπαμε, το κάναμε», καθώς σημείωσε ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές της άνοιξης είναι σημαντικό να κάνουν όλοι ταμείο ώστε να φανεί αν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν συνεπής στις δεσμεύσεις που είχε δώσει και υπενθύμισε ότι οι πολίτες είχαν εμπιστευθεί την παράταξη στις προηγούμενες εκλογές δίνοντας της ποσοστό πάνω από το 40%.

Έμφαση έδωσε και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης τονίζοντας ότι η συνετή δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης της δίνει τώρα τη δυνατότητα, μέσω των εφεδρειών που έχει, να στηρίξει την κοινωνία.

«Η πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά τη θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης», τόνισε και συμπλήρωσε: «Έχω δεσμευθεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια ώστε να προστατέψουμε την κοινωνία απέναντι σε έναν δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Σε 10 ημέρες θα μπορούμε να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι».

Απαντώντας στις κατηγορίες του Νίκου Ανδρουλάκη ο οποίος χαρακτήρισε την επιστολή του πρωθυπουργού στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «γαλάζια γράμματα», ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι αυτά τα «γαλάζια γράμματα» ήταν η αιτία για να ενισχυθεί η ελληνική οικονομία με τα 36 δις. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Παραμένοντας σταθερός στις απόψεις του σχετικά με τη σημασία της δημοσιονομικής σταθεροτητας, ο πρωθυπουργός αφού έκανε αναφορά στην παροχολογία που έχουν επιδοθεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης τόνισε ότι «είναι εύκολο να τάξω. Δεν θα το κάνω. Προέχει η δημοσιονομική υπευθυνότητα».

Τονίζοντας ότι η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μία τετραετία μεγάλων επενδύσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις και στις μεγάλες προκλήσεις και έθεσε ένα νέο δίλλημα ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης και αυτό έχει σχέση με την προεδρια της ΕΕ.

«Κοιτάξτε γύρω σας και αναρωτηθείτε ποια κυβέρνηση, ποιο κόμμα, ποια ηγεσία μπορεί να φέρει εις πέρας αυτή τη δύσκολη αποστολή».