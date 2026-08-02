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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το δυστύχημα με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς.

Σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός απέτισε φόρο τιμής στους δύο άνδρες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειές τους.

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Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο εκμισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα που στοίχισε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές υπό πολύ αντίξοες καιρικές συνθήκες -ειδικά για τα εναέρια μέσα μας.

Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν στην μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού, μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειές τους».

Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη το απόγευμα στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των επιχειρήσεων πυρόσβεσης σε όλη τη χώρα, και ιδιαιτέρως για τα μέτωπα των πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία, καθώς και για το τραγικό συμβάν της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων.



Μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα ο οποίος ήταν στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης προκειμένου να εκφράσει, επίσης, τη συμπαράστασή του για την απώλεια του πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβη, ενημερώθηκε για τον αγώνα που δίνουν οι Πυροσβέστες στα διάφορα μέτωπα ανά την επικράτεια καθώς και για τον προγραμματισμό που υπάρχει για τη διάρκεια της νύχτας υπό τις παρούσες αντίξοες καιρικές συνθήκες