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Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε εσφαλμένη την απόφαση της Ιταλίας να αναστείλει τη συμφωνία Σένγκεν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του ανέκτησε τον έλεγχο των συνόρων.

Είκοσι δύο Ευρωπαίοι ηγέτες απέστειλαν επιστολή ζητώντας την έκτακτη σύγκληση των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών ροών.

Οι υπογράφοντες την επιστολή τόνισαν την ανάγκη αποτροπής παράνομων διελεύσεων και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αποτελεσματική φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.

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Η ισπανική κυβέρνηση χαρακτήρισε ως «εγωιστική, διχαστική και παράνομη» την αντίδραση ορισμένων κρατών-μελών της ΕΕ για την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, κατηγορώντας τες για έλλειψη αλληλεγγύης απέναντι στη χώρα του.

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι σχεδόν όλοι όσοι έφτασαν στον ισπανικό θύλακα στις 30 Ιουλίου έχουν επιστρέψει, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, δήλωσε το Σάββατο ότι ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους τουλάχιστον 67.

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Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια στιγμή που η Ιταλία ανέστειλε προσωρινά τη συμφωνία Σένγκεν για την ελεύθερη μετακίνηση με την Ισπανία, με τη πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να χαρακτηρίζει τις εικόνες «σοκαριστικές».

Συνολικά 22 Ευρωπαίοι ηγέτες υπέγραψαν επιστολή που προωθήθηκε το Σάββατο στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ζητώντας την «έκτακτη» σύγκληση τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών των κρατών-μελών, σε συνέχεια της μεταναστευτικής κρίσης στη Σεούτα, όπου περισσότεροι από 50.000 μετανάστες εισήλθαν παράνομα. Μεταξύ των υπογραφόντων ξεχωρίζουν τα ονόματα του Γερμανού Καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι και του Πρωθυπουργού της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο και του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη

Spain attacks 'selfish' response of some EU countries to Ceuta migrant crossings https://t.co/XrT9IMmC7j — BBC News (World) (@BBCWorld) August 1, 2026

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μαζικές και ανεξέλεγκτες διελεύσεις, την εργαλειοποίηση της μετακίνησης ούτε άλλες υβριδικές απειλές που δημιουργούν την εντύπωση ότι είναι δυνατή η παράνομη είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι μια παράνομη είσοδος μπορεί στη συνέχεια να μετατραπεί σε νόμιμη διαμονή», αναφέρει η επιστολή.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε «αντίθετη προς τα συμφέροντα» της Ευρώπης την απόφαση της Ιταλίας να αναστείλει τη συμφωνία Σένγκεν με την Ισπανία, υποστηρίζοντας ότι η Σεούτα δεν αποτελεί μέρος του χώρου Σένγκεν.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι «σχεδόν κανένας παράτυπος μετανάστης» δεν έχει απομείνει χωρίς να επιστραφεί στο Μαρόκο από τους 50.000 που εισήλθαν παράνομα στην Θέουτα την Πέμπτη. Μάλιστα, ο Σάντσεθ συνέκρινε την κατάσταση με την χώρα της Τζόρτζια Μελόνι, η οποία, όπως σημείωσε, έχει καταγράψει μεγαλύτερο αριθμό παράτυπων εισόδων τα τελευταία χρόνια.

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Ο Ισπανός πρωθυπουργός τόνισε ότι μέσα σε λιγότερο από δύο ημέρες η κυβέρνησή του κατάφερε να επαναφέρει τον έλεγχο στα σύνορα, να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους μετανάστες, να επιστρέψει σχεδόν όλους όσοι εισήλθαν παράτυπα και να αποτρέψει τη μετακίνησή τους προς την υπόλοιπη Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, 22 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ ζήτησαν επίσης τη διεξαγωγή έκτακτων συνομιλιών μέσω ανοιχτής επιστολής, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις στη Θεούτα.

Τα κράτη αυτά «χαιρετίζουν τη στενή συνεργασία Ισπανίας και Μαρόκου για τη διασφάλιση της ταχείας επιστροφής των μεταναστών», υπογραμμίζουν όμως ότι μια τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ θα συμβάλει στην επίτευξη συμφωνίας για την κινητοποίηση των ευρωπαϊκών μηχανισμών και τη στήριξη της Ισπανίας, με στόχο την αποκατάσταση του «αποτελεσματικού ελέγχου» των συνόρων και την αποτροπή νέων ανεξέλεγκτων διελεύσεων.

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Με πληροφορίες από BBC, ABC