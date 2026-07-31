Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ισπανία αντιμετωπίζει μια σοβαρή μεταναστευτική κρίση μετά τη μαζική είσοδο χιλιάδων ανθρώπων από το Μαρόκο στον θύλακα της Θέουτα.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε το γεγονός επίθεση κατά της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, αποδίδοντας την κρίση σε παραπληροφόρηση από κυκλώματα διακινητών.

Οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των αφίξεων ανήλθε σε 60.000 άτομα, ενώ έχουν αναφερθεί 41 θάνατοι από την έναρξη της κρίσης.

Περίπου 25.000 μετανάστες έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο, ενώ η κυβέρνηση δέχεται έντονες επικρίσεις από πολίτες και την αντιπολίτευση για τους χειρισμούς της.

Πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν μαροκινές αρχές να παρακολουθούν παθητικά τη μεταφορά μεταναστών προς τα ισπανικά σύνορα.

Οι κάτοικοι της Θέουτα, αντιμέτωποι με καταστροφές και λεηλασίες, ζητούν άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής υποστήριξης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες μεταναστευτικές κρίσεις των τελευταίων ετών, μετά τη μαζική εισβολή χιλιάδων παράτυπων μεταναστών – κυρίως νεαρών ανδρών και εφήβων – από το Μαρόκο στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα που βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Αφρικής. Η διαχείρισή της θα κρίνει τα αντανακλαστικά της σοσιαλιστικής κυβέρνησης του Σάντσες και την αποτελεσματική ή όχι ανταπόκριση του πολιτικού συστήματος σε εθνικές κρίσεις.

Η μαζική εισβολή διά θαλάσσης ή ξηράς στην Θέουτα έχει σημάνει συναγερμό στην ΕΕ ενώ στον θύλακα αναμένεται να μεταβεί σήμερα αυτοπροσώπος ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

Advertisement

Advertisement

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι περίπου 25.000 μεταναστες εκτιμάται ότι έχουν επιστρέψει σήμερα από τη Θεούτα στο Μαρόκο. Εφόσον επιβεβαιωθεί, ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σχεδόν στο ήμισυ του συνόλου όσων πιθανολογείται ότι πέρασαν τα σύνορα, καθώς οι τελευταίες εκτιμήσεις των τοπικών αρχών υπολογίζουν τον συνολικό αριθμό των αφίξεων γύρω στα 60.000 άτομα.

Την ίδια ώρα, ο απολογισμός των θυμάτων συνεχίζει να μεγαλώνει. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Θέουτα, 41 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της μεταναστευτικής κρίσης.

Πολλοί από τους παράνομους μετανάστες επιχείρησαν να παρακάμψουν το κυματοθραύστη του Ταραχάλ κολυμπώντας, ενώ χιλιάδες εξακολουθούν να βρίσκονται στους δρόμους της πόλης, έχοντας περάσει τη νύχτα σε υπαίθριους χώρους.

Οι πολιτικές αντιδράσεις

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε «επίθεση» και «προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας» την μαζική εισβολή μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, εισβολή που αποδίδει σε παραπληροφόρηση που διαδόθηκε από τις μαφίες των διακινητών μέσω από τα κοινωνικά δίκτυα.

«Η κυβέρνηση της Ισπανίας βρίσκεται στο πλευρό της πόλης της Θέουτα. Και κατανοούμε την φόρτιση, την αγωνία που ζει τις τελευταίες ώρες, ιδιαίτερα από χθες», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ που βρίσκεται στον ισπανικό θύλακα της βόρειας Αφρικής προσθέτοντας ότι «αυτό που συνέβη χθες συνιστά επίθεση, προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός αποδίδει την κρίση σε κακόβουλη ερμηνεία «εκ μέρους των μαφιών» διακίνησης ανθρώπων πρόσφατης απόφασης της δικαιοσύνης σχετικά με την επιστροφή των μεταναστών που εισέρχονται δια θαλάσσης.

Advertisement

«Αυτό που βγαίνει από τις ανταλλαγές που είχαμε με τις μαροκινές αρχές είναι μία σκόπιμη παρερμηνεία που οι μαφίες των διακινητών έκαναν σε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου» της Ισπανίας, είπε.

Utiliza al Estado para defender su mafia.

Y abandona a los españoles ante la invasión de Marruecos



Quiere utilizar este desastre como todos los que él ha provocado. https://t.co/P2RQdV2roq Advertisement July 31, 2026

Ο ηγέτης του κόμματος Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, χαρακτήρισε ως «εισβολή» τη μεταναστευτική κρίση στη Σεούτα και τη Μελίγια, υποστηρίζοντας ότι ο Σάντσεθ, «χρησιμοποιεί το Κράτος για να υπερασπιστεί τη μαφία του», ενώ σημείωσε ότι «εγκαταλείπει τους Ισπανούς απέναντι στην εισβολή του Μαρόκου». «Θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή την καταστροφή, όπως και όλες τις άλλες που ο ίδιος έχει προκαλέσει», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Θεούτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, ζήτησε από την κυβέρνηση να αναλάβει άμεση δράση, επιμένοντας ότι ο πρωταρχικός στόχος είναι οι μεταναστες να επαναπατριστούν «το συντομότερο δυνατόν». Παράλληλα, ο Βίβας επεσήμανε ότι η κυβέρνησή του πρέπει να «εξασφαλίσει την αδιαμφισβήτητη στήριξη των ευρωπαϊκών οργάνων» προκειμένου να «διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια».

Οργή κατά του Σάντσεθ

Η έκρυθμη κατάσταση έχει προκαλέσει την οργή των πολιτών που βρίσκονται αβοήθητοι μπροστά σε μία σοβαρότατη πρόκληση εθνικής ασφάλειας. Όπως μεταδίδουν ισπανόφωνα ΜΜΕ, ο Πέδρο Σάντσεθ, έγινε δεκτός το μεσημέρι στη Θεούτα με ύβρεις και υποτιμητικά συνθήματα που ζητούσαν την «παραίτησή» του, από ομάδα περισσότερων των εκατό πολιτών που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Δημαρχείο.

Advertisement

Ο Πρωθυπουργός έφτασε στο Δημαρχείο της Σεούτα λίγο μετά τις 12:00 προκειμένου να συναντηθεί με τον Χουάν Χεσούς Βίβας, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ, καθώς και στελέχη της Εθνικής Αστυνομίας και της Πολιτοφυλακής

«Η Θεούτα δεν πωλείται» και «Πρωθυπουργέ παραιτήσου» ήταν μερικά από τα συνθήματα που φώναζαν οι συγκεντρωμένοι πολίτες γύρω από το Δημαρχείο, όπου η Εθνική Αστυνομία είχε αποκλείσει την περιοχή.

Η «απάθεια» των μαροκινών αρχών

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα φώτα της δημοσιότητας εγείρει έντονους προβληματισμούς και υποψίες για την πραγματική εμπλοκή του Μαρόκου στην πυροδότηση της μεταναστευτικής κρίσης.

Advertisement

WATCH: Video appears to show Morocco’s Royal Gendarmerie standing by as trucks carrying young men unload near the Spanish border during yesterday’s Ceuta migration surge.pic.twitter.com/NfvKzyp5QG Advertisement July 31, 2026

Ειδικότερα, βλέπουμε μέλη της Βασιλικής Χωροφυλακής του Μαρόκου να παρακολουθούν αμέτοχα την ώρα που φορτηγά ξεφορτώνουν νεαρούς άνδρες κοντά στα ισπανικά σύνορα, κατά τη διάρκεια της χθεσινής έξαρσης του μεταναστευτικού κύματος στη Θέουτα.

Παράλληλα, παράνομοι μετανάστες προκαλούν καταστροφές στη θέουτα, όπου πυρπολήθηκαν αυτοκίνητα και λεηλατήθηκαν καταστήματα, ενώ οι τρομοκρατημένοι κάτοικοι αναγκάστηκαν να οχυρωθούν στα σπίτια τους. Σοκαριστικά πλάνα καταγράφουν έναν άνδρα να σκαρφαλώνει από παράθυρο χρησιμοποιώντας σκάλα, την ώρα που οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι αναγκάστηκαν να κρυφτούν και να ασφαλίσουν τα μαγαζιά και τις επιχειρήσεις τους.

Apart from the tens of thousands of illegal migrants that have entered Ceuta, massive waves of migrants also broke into Melilla last night.



They quickly attacked the Spanish police, breaking into homes, looting stores and set cars on fire.



Spain is being invaded. pic.twitter.com/Xjbk0wVuQE Advertisement July 31, 2026

Με πληροφορίες από Infobae, El Pais, ABC, The Sun