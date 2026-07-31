Μετανάστης από το Μαρόκο φτάνει στα ισπανικά σύνορα στη Θέουτα, καθώς άνθρωποι περνούν στον θύλακα διά θαλάσσης και ξηράς, 31 Ιουλίου 2026. REUTERS/Fabian Bimmer

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε απαράδεκτη τη μαζική είσοδο ανθρώπων στη Θέουτα και ενεργοποίησε τη Frontex για τον έλεγχο των συνόρων.

Ο Πέδρο Σάντσεθ κατήγγειλε παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας της Ισπανίας, ενώ τουλάχιστον 19 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στη θαλάσσια περιοχή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά τον άμεσο τερματισμό των επικίνδυνων διελεύσεων και τη διάλυση των δικτύων διακινητών που δρουν στην περιοχή.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τις ισπανικές και τις μαροκινές αρχές για την παροχή επιχειρησιακής στήριξης και τον έλεγχο της κατάστασης.

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Σκληρό μήνυμα για τις μαζικές αφίξεις στη Θέουτα έστειλε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτες» τις εικόνες από τον ισπανικό θύλακα και ενεργοποιώντας τη Frontex, την ώρα που ο Πέδρο Σάντσεθ κάνει λόγο για παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας της Ισπανίας και τουλάχιστον 19 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στη θάλασσα.

Η παρέμβαση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήρθε μετά την πρωτοφανή μαζική είσοδο ανθρώπων από το Μαρόκο στη Θέουτα διά θαλάσσης και ξηράς, που οδήγησε την Ισπανία να αναπτύξει στρατιωτικές και αστυνομικές ενισχύσεις. Η Θέουτα, ισπανικό έδαφος στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, αποτελεί μαζί με τη Μελίγια το μοναδικό χερσαίο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική.

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Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η φον ντερ Λάιεν ήταν κατηγορηματική: «Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα είναι απαράδεκτες. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην Ένωσή μας χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας», έγραψε, προσθέτοντας ότι «οι επικίνδυνες διελεύσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως», τα δίκτυα διακινητών «πρέπει να διαλυθούν» και οι επιστροφές «πρέπει να γίνονται γρήγορα, όπως επιτρέπουν οι κανόνες μας».

The images coming from Ceuta are unacceptable.



We cannot allow anyone to come to our Union without abiding by our rules.



Dangerous crossings must stop immediately. Smuggling networks must be dismantled. And returns must be swift, as our rules allow.



I tasked two Commissioners… July 31, 2026

Η ίδια ανέφερε ότι ανέθεσε σε δύο Επιτρόπους να συμβάλουν στον έλεγχο της κατάστασης. Ο αρμόδιος για τη Μετανάστευση Μάγκνους Μπρούνερ «συνεργάζεται ήδη στενά με την Ισπανία και είναι έτοιμος να μεταβεί στα κρίσιμα σημεία», με στόχο την παροχή πρόσθετης επιχειρησιακής στήριξης, μεταξύ άλλων μέσω της Frontex. Παράλληλα, η αντιπρόεδρος Ντουμπράβκα Σούιτσα βρίσκεται σε επαφή με τον Μαροκινό ομόλογό της. «Είμαι πεπεισμένη ότι η στενή συνεργασία μας με το Μαρόκο θα συμβάλει στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων», κατέληξε.

Νωρίτερα, ο ίδιος ο Μπρούνερ είχε τοποθετηθεί δημόσια για την εξελισσόμενη κρίση: «Η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης αποτελεί κρίσιμο μέρος των προσπαθειών μας για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Βρισκόμαστε σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές για την εξελισσόμενη κατάσταση στη Θέουτα», ανέφερε.

Σε δεύτερη ανάρτηση στο Χ πρόσθεσε ότι μετέφερε στον Ισπανό υπουργό Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα «την ετοιμότητα της ΕΕ να ενισχύσει τη στήριξη προς την Ισπανία, μεταξύ άλλων μέσω της Frontex, ώστε να ελεγχθεί η κατάσταση», σημειώνοντας ότι υπάρχει και συνεννόηση με τις μαροκινές αρχές για την αποτροπή «αυτών των επικίνδυνων ταξιδιών».

The protection of the Union’s external borders is a crucial part of our efforts to fight illegal migration. We are in contact with the relevant authorities on the evolving situation in Ceuta. — Magnus Brunner (@magnusbrunner) July 30, 2026