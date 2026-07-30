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Οι αρχές εκτιμούν ότι η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες εκσκαφέα κατά τη διάρκεια εργασιών σε περίοδο απαγόρευσης χρήσης βαρέων μηχανημάτων.

Ο συλληφθείς αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι δεν εκτελούσε εργασίες, αλλά οι αρχές υποστηρίζουν ότι εργαζόταν χωρίς άδεια και χωρίς πυροσβεστικό εξοπλισμό.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 22 Ιουλίου κοντά στη Ναβαλουένγκα, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές και οδηγώντας στην εκκένωση χιλιάδων ανθρώπων από την περιοχή.

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Δέκα χρόνια φυλάκιση αντιμετωπίζει εργάτης στην Ισπανία, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από σπινθήρες που προκλήθηκαν κατά τη χρήση εκσκαφέα, σε μια περίοδο όπου η χρήση βαρέων μηχανημάτων απαγορεύεται λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς.

Ο εργάτης οικοδομής συνελήφθη με την κατηγορία ότι προκάλεσε από αμέλεια την καταστροφική φωτιά, η οποία ξέσπασε στις 22 Ιουλίου κοντά στη Ναβαλουένγκα, στην επαρχία Άβιλα, περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης.

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Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο άνδρας φέρεται να χρησιμοποιούσε την υδραυλική σφύρα του εκσκαφέα για να σπάσει βράχους. Από τη διαδικασία αυτή εκτιμάται ότι προκλήθηκαν σπινθήρες, οι οποίοι έπεσαν σε ξερή βλάστηση και πυροδότησαν την εξάπλωση της φωτιάς.

Η χρήση βαρέων μηχανημάτων αυτού του τύπου απαγορεύεται κατά τους θερινούς μήνες στην Ισπανία, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

EU tells Spain to let the forest fires burn.



Spain’s fleet of 10 Russian Ka-32 firefighting choppers would possibly extinguish the fire.



They have a high water capacity (several tonnes), maneuverability, and great performance in heat/difficult terrain.



“EU sanctions cannot… — Alternative News (@AlternatNews) July 29, 2026

Αρνείται τις κατηγορίες

Ο συλληφθείς αρνείται ότι εκτελούσε εργασίες, υποστηρίζοντας στους αστυνομικούς της ισπανικής Πολιτοφυλακής (Guardia Civil) πως είχε μεταβεί στο σημείο αποκλειστικά για να παραλάβει τον εκσκαφέα.

Ωστόσο, οι αρχές υποστηρίζουν ότι πραγματοποιούσε εργασίες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ το μηχάνημα δεν διέθετε τον προβλεπόμενο πυροσβεστικό εξοπλισμό.

🇪🇸 España enfrenta uno de los incendios forestales más devastadores de su historia.



🔥 El fuego ya arrasó 15.000 hectáreas, obligó a evacuar a más de 10.000 personas y continúa avanzando sin control.



🐶 En medio de los trabajos, agentes de la Guardia Civil lograron rescatar a… pic.twitter.com/jhh68hZjnT Advertisement July 24, 2026

Εφόσον κριθεί ένοχος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από πέντε έως δέκα έτη.

Η πύρινη καταστροφή που άφησε πίσω της τεράστιες εκτάσεις καμένες

Η πυρκαγιά εξελίχθηκε με ανεξέλεγκτη ταχύτητα, καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες δημιούργησαν τις ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωσή της. Συνολικά, περίπου 500.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων παραδόθηκαν στις φλόγες, προκαλώντας μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές που έχει αντιμετωπίσει η Ισπανία.

Η επέκταση του πύρινου μετώπου οδήγησε στην απομάκρυνση περισσότερων από 90.000 ανθρώπων από τις κατοικίες τους, σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκκένωσης που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα για δασική πυρκαγιά.

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Ο πρόεδρος της περιφέρειας Καστίλης και Λεόν, Αλφόνσο Φερνάντεθ Μανιουέκο, έκανε λόγο για υπόθεση που συνδέεται με «εγκληματική αμέλεια», ενώ γνωστοποίησε ότι η περιφερειακή κυβέρνηση θα συμμετάσχει στη δικαστική διαδικασία ως πολιτική αγωγή.

«Αυτή η πυρκαγιά προκλήθηκε από αμέλεια. Η κυβέρνηση της Καστίλης και Λεόν θα κινηθεί νομικά κατά του υπεύθυνου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζεται ο συναγερμός σε Ισπανία και Γαλλία

Παρά τη μερική βελτίωση της κατάστασης στο μεγάλο πύρινο μέτωπο που έπληξε την περιοχή της Άβιλα και τη Μαδρίτη, οι ισπανικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος. Οι θερμοκρασίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε ακραία επίπεδα, φτάνοντας σε πολλές περιοχές ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

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Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, περιέγραψε τις τελευταίες ημέρες ως «τρεις πολύ δύσκολες ημέρες», αναφερόμενος στις συνθήκες που διαμόρφωσαν οι ισχυροί άνεμοι και ο παρατεταμένος καύσωνας. Την ίδια ώρα, νέο μεγάλο μέτωπο στη Θαμόρα προκάλεσε την απομάκρυνση κατοίκων από έξι οικισμούς.

ALL-OUT FIRE IN EUROPE! Spain and France are ablaze for the second week in a row. pic.twitter.com/mAVz4j2vJ9 — France Safety Travel (@francesafetytra) July 27, 2026

Την ίδια στιγμή, δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

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Στην περιοχή δυτικά του Μπορντό, οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει περίπου 42.000 εκτάρια δασικής έκτασης, κυρίως πευκοδάση, ενώ περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τις κατοικίες τους. Παρότι αρκετοί κάτοικοι έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, οι αρχές διατηρούν αυξημένη ετοιμότητα, καθώς οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση νέων εστιών.

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