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Τον πρωθυπουργό συνόδευσε η ηγουμένη της μονής, ενώ στη λειτουργία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και πλήθος πιστών.

Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της πίστης και απέτισε φόρο τιμής σε όσους δίνουν τη μάχη ενάντια στις πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Μετά το πέρας της ακολουθίας, ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους της μονής και συνομίλησε με την ηγουμένη στο αρχονταρίκι.

Ο πρωθυπουργός πραγματοποιεί ολιγοήμερες διακοπές στα Χανιά, συνδυάζοντας την ανάπαυση με την παρουσία του σε τοπικές θρησκευτικές εκδηλώσεις.

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Στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωση του Σωτήρος στο Βαρύπετρο Χανίων παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου σήμερα 15 Αυγούστου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από νωρίς το πρωί ο πρωθυπουργός συνοδευόμενος από την ηγουμένη Θεοξένη, της Ιεράς Μονής εισήλθε στο καθολικό, προσκύνησε και παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στην οποία ψαλτικά συμμετέχουν αποκλειστικά οι μοναχές που διαβιούν και μονάζουν.

Τη λειτουργία παρακολούθησαν ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, εκπροσώποι των αρχών, της Περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς επίσης πλήθος πιστών. Σε δήλωση του ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε, σε όλα τα μεγάλα ιερά προσκυνήματα της Παναγίας και τα απομακρυσμένες εξωκλήσια που γιορτάζουν σήμερα την μεγάλη αυτή γιορτή της ορθοδοξία.

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«Είναι πάντα μία ευκαιρία άναστοχασμού και αναζήτησης της πραγματικής δύναμης που μας δίνει η πίστη μας, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες, είτε αυτές είναι προσωπικές είτε αφορούν τη χώρα είτε προσωπικά. Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς, οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης που και φέτος δίνουνε αυτήν την δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι, για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες δεν υπάρχουν γιορτές. Βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον. Σήμερα δεν είναι μέρα για πολλά λόγια, είναι μία ευκαιρία να περάσουμε λίγες ήρεμες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάμε, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά τα οποία μας έχει δώσει ο θεός και να αντλησουμε δύναμη ώστε να συνεχίσουμε ο καθένας τον δικό του καθημερινό αγώνα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης».

Ακολούθως ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε σε χώρους της Ιεράς Μονής και φιλοξενήθηκε στο Αρχονταρίκι της Μονής για το καθιερωμένο κέρασμα, όπου συνομίλησε με την ηγουμένη και τη συνοδεία της.

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στα Χανιά τις ημέρες αυτές για ολιγοήμερες διακοπές, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αλλά καθημερινά δίπλα στη φύση και φίλους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ