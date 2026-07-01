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Η έκρηξη σημειώθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας του επιχειρηματία, ενώ παραμένει άγνωστη η ταυτότητα της γυναίκας που τραυματίστηκε σοβαρά μαζί με το παιδί.

Οι γαλλικές και οι ουκρανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με υπόθεση διεθνούς οικονομικής απάτης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Το όνομα του επιχειρηματία φέρεται να περιλαμβάνεται σε δικογραφία για παράνομα τηλεφωνικά κέντρα, αν και δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

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Μυστήριο καλύπτει τη βομβιστική επίθεση στο Μονακό εναντίον του Ουκρανού ολιγάρχη Βάντιμ Γερμαλέγιεφ, αλλά και τα κίνητρα πίσω από την επίθεση καθώς ο δράστης παραμένει ασύλληπτος με τις αρχές να έχουν ξεκίνησε έρευνα για «απόπειρα ανθρωποκτονίας».

Στο μεταξύ η υπόθεση περιπλέκεται ότι η σύζυγος του Γερμολάγιεφ ξεκαθάρισε ότι δεν είναι εκείνη που ακρωτηριάστηκε από την έκρηξη στο διαμέρισμα, δημιουργώντα ςερωτηματικά για τοποια είναι η γυναίκα που ήταν με τον 13χρονο γιο της, ενώ γαλλικές και ουκρανικές αρχές εξετάζουν αν η επίθεση συνδέεται με υπόθεση διεθνούς οικονομικής απάτης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

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Από την επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά ο 56χρονος Γερμολάγιεφ που δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ τραυματίας είναι και ο 13χρονος γιος τους.

Σύμφωνα με το ουκρανικό κρατικό μέσο Suspilne, η σύζυγός του Άννα Γερμολάγιεβα βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο τη στιγμή της έκρηξης, λέγοντας ότι: «Βρισκόμαστε σε κατάσταση έντονου σοκ και συνεργαζόμαστε πλήρως με τις ανακριτικές και τις διωκτικές αρχές»

Ποιά είναι η ακρωτηριασμένη γυναίκα

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα της γυναίκας που βρισκόταν με τον 13χρονο γιο του ουκρανού, ο οποίος παραμένει σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Όμως άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Άννα Γερμολάγιεβα δεν έχει παιδί 13 ετών καθώς το μικρότερο παιδί της οικογένειας, ο Ντέιβιντ, θα συμπληρώσει τα 17 μέσα στη χρονιά.

Η γαλλική εφημερίδα Le Figaro, επικαλούμενη πηγή που γνωρίζει την υπόθεση, ανέφερε ότι η ισχύς της έκρηξης εκτόξευσε τον 13χρονο σχεδόν 15 μέτρα μακριά, ενώ η μητέρα του τραυματίστηκε πιθανότατα στην προσπάθειά της να τον προστατεύσει.

Η γυναίκα νοσηλεύεται πλέον σε νοσοκομείο της Νίκαιας, σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάν.

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Το χρονικό της βομβιστικής επίθεσης

Ο Βαντίμ Γερμολάγιεφ υπέστη πολλαπλά τραύματα από θραύσματα όταν εξερράγη σακίδιο που περιείχε εκρηκτικά, το οποίο είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει στο Μονακό.

Σύμφωνα με τον Κριστόφ Μιρμάν, οι τρεις τραυματίες επέστρεφαν ήρεμα στο σπίτι τους όταν σημειώθηκε η έκρηξη, όπως προκύπτει από το υλικό των καμερών ασφαλείας.

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«Πέρασαν το κατώφλι της πολυκατοικίας και εκείνη τη στιγμή σημειώθηκε η έκρηξη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν πως η οικογένεια αποτελούσε τον συγκεκριμένο στόχο της επίθεσης.

Στο μικροσκόπιο πιθανή σύνδεση με απάτη 100 εκατ. ευρώ

Παράλληλα, ουκρανικές αστυνομικές πηγές υποστηρίζουν ότι η βομβιστική επίθεση ενδέχεται να συνδέεται άμεσα με δίκτυο παράνομων τηλεφωνικών κέντρων (call centers) που λειτουργούσαν στην πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας και χρησιμοποιούνταν για μεγάλης κλίμακας οικονομικές απάτες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα λεγόμενα «boiler rooms» εξαπάτησαν χιλιάδες επενδυτές στη Γερμανία, την Εσθονία και την Ουκρανία κατά την περίοδο 2019-2022, μέσω ψεύτικων επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, αποσπώντας περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ.

Το δίκτυο φέρεται επίσης να πουλούσε ψευδείς συμβουλές για διαδικασίες διαζυγίου, εξαπατώντας ανυποψίαστους πολίτες.

Ουκρανικές διωκτικές αρχές αναφέρουν ότι οι Γάλλοι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο η απόπειρα δολοφονίας να οργανώθηκε ως πράξη αντεκδίκησης από μέλη του εγκληματικού κυκλώματος.

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Παράλληλα, η οικογένεια Γερμολάγιεφ φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο πανευρωπαϊκής έρευνας σχετικά με τη λειτουργία παράνομων τηλεφωνικών κέντρων στην Ουκρανία, ενώ το όνομα του επιχειρηματία φέρεται να εμφανίζεται στη σχετική δικογραφία. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία εις βάρος του και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

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