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Η μελωδία μιας άλλης εποχής ταξίδεψε για ακόμη ένα καλοκαίρι στα Χανιά της Κρήτης. Από τα ανοιχτά παράθυρα των γραφείων, ο ήχος της λατέρνας του Σπύρου Ταραπόσου έφερε μνήμες από την Ελλάδα του παρελθόντος, με τον ίδιο να συνεχίζει μια παράδοση που μετρά δεκαετίες.

Ο τελευταίος λατερνατζής της Αθήνας ταξίδεψε, όπως κάθε καλοκαίρι εδώ και 27 χρόνια, από τον Πειραιά στη Σούδα μαζί με τη σύζυγό του και τη λατέρνα που αποτελεί οικογενειακό κειμήλιο. Το βανάκι του, όπως λέει, έχει μετατραπεί «σε τροχοβίλα», ώστε να μπορεί να συνεχίζει τα ταξίδια του.

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Η λατέρνα, κατασκευής του 1942, έφτασε στην οικογένειά του από την Κωνσταντινούπολη μέσω του παππού του και σήμερα αποτελεί ένα από τα ελάχιστα ζωντανά σύμβολα της παλιάς πλανόδιας μουσικής.

«Έχω μεγαλώσει με τη λατέρνα γιατί τη λατέρνα εγώ τη βρήκα από τον παππού μου το συγχωρεμένο».

Παρά την εξέλιξη της μουσικής, ο ήχος της εξακολουθεί να συγκινεί μικρούς και μεγάλους. «Ναι, συγκινεί πάρα πολύ, όχι λίγο», σημειώνει ο ίδιος.

Ο Σπύρος Ταραπόσος έχει μάλιστα συνεργαστεί πρόσφατα και με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, συμμετέχοντας με τη λατέρνα του στην εισαγωγή του τραγουδιού «Αθήνα μου».

(Με πληροφορίες από zarpanews.gr)