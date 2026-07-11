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Μάχη για τη ζωή της δίνει μια 52χρονη γυναίκα στην Πάτρα, η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» μετά από πτώση από μπαλκόνι πρώτου ορόφου. Οι γιατροί καταβάλλουν προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά τραύματά της, ενώ οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατοικία στην Πάτρα, όταν η γυναίκα βρέθηκε στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

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Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση παραμένουν υπό διερεύνηση από την Αστυνομία, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για να αποσαφηνίσει τι ακριβώς προηγήθηκε.