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Ένας 59χρονος συνελήφθη στον Κολωνό, καθώς φέρεται να επιτέθηκε με φαλτσέτα σε πελάτη φούρνου και, λίγο αργότερα, να παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν 26χρονο μοτοσικλετιστή κατά τη διαφυγή του.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, σε φούρνο της περιοχής, όπου ο 59χρονος διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα. Η λογομαχία κλιμακώθηκε και ο δράστης φέρεται να τον τραυμάτισε στο χέρι με φαλτσέτα.

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Στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και εγκατέλειψε το σημείο. Λίγη ώρα αργότερα ενεπλάκη σε τροχαίο με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του 26χρονου αναβάτη. Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον 59χρονο.