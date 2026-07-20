Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πολλοί έφηβοι θεωρούν λανθασμένα το ηλεκτρονικό τσιγάρο ως ακίνδυνο προϊόν εξαιτίας των ελκυστικών χρωμάτων και των γλυκών γεύσεων που διαθέτουν οι συσκευές.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η νικοτίνη που περιέχεται στα προϊόντα αυτά προκαλεί γρήγορα εθισμό και επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη του εφηβικού εγκεφάλου.

Η συστηματική ενημέρωση μαθητών και γονέων κρίνεται απαραίτητη για την πρόληψη της χρήσης, καθώς η πρώτη επαφή με το άτμισμα συμβαίνει σε ολοένα μικρότερες ηλικίες.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η εξάρτηση από τη νικοτίνη παραμένει μακροχρόνια, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο η ουσία εισέρχεται στον οργανισμό.

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Η εικόνα του ηλεκτρονικού τσιγάρου ως μιας «αθώας» συνήθειας εξακολουθεί να παραπλανεί πολλούς εφήβους. Οι πολύχρωμες συσκευές, οι γλυκές γεύσεις και τα έντονα αρώματα δημιουργούν την εντύπωση ενός ακίνδυνου προϊόντος. Ωστόσο, πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται μια ιδιαίτερα εθιστική ουσία: η νικοτίνη.

Με αφορμή τη νέα εκστρατεία ενημέρωσης για το άτμισμα, ο καθηγητής Πνευμονολογίας και πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημόσιας, Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Παναγιώτης Μπεχράκης, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Η γεύση φεύγει, η εξάρτηση μένει». Όπως εξηγεί, οι φρουτώδεις και γλυκές γεύσεις μπορεί να αποτελούν το δέλεαρ για την πρώτη δοκιμή, όμως αυτό που παραμένει είναι η εξάρτηση από τη νικοτίνη, η οποία εγκαθίσταται εύκολα στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο των παιδιών και των εφήβων.

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Οι γεύσεις δεν είναι αθώες

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα διατίθενται σε δεκάδες γεύσεις, από φράουλα και μάνγκο μέχρι σοκολάτα και τσιχλόφουσκα. Αυτή ακριβώς η ποικιλία, σύμφωνα με τους ειδικούς, τα καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά στους ανήλικους, οι οποίοι συχνά θεωρούν ότι πρόκειται για μια ασφαλέστερη επιλογή από το συμβατικό κάπνισμα.

Η πραγματικότητα, όμως, είναι διαφορετική. Η νικοτίνη προκαλεί εξάρτηση ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο εισέρχεται στον οργανισμό, ενώ μπορεί να επηρεάσει τη μνήμη, τη συγκέντρωση, τη μάθηση και τη συναισθηματική ανάπτυξη των εφήβων.

Όλο και μικρότερες ηλικίες

Οι επιστήμονες εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς η πρώτη επαφή με το άτμισμα γίνεται πλέον σε ολοένα μικρότερες ηλικίες. Πολλά παιδιά δοκιμάζουν ηλεκτρονικό τσιγάρο από περιέργεια ή επειδή βλέπουν συνομηλίκους τους να το χρησιμοποιούν, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να οδηγηθούν σε εξάρτηση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η πρόληψη είναι το ισχυρότερο όπλο

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στους ελέγχους της αγοράς. Απαιτείται συνεχής ενημέρωση των μαθητών, ενεργός συμμετοχή των γονέων και εκπαιδευτικές δράσεις στα σχολεία, ώστε τα παιδιά να γνωρίζουν τους πραγματικούς κινδύνους πριν αποκτήσουν την πρώτη εμπειρία με τη νικοτίνη.

Το μήνυμα των επιστημόνων είναι σαφές: όσο ελκυστικές κι αν είναι οι γεύσεις των ηλεκτρονικών τσιγάρων, η εξάρτηση που μπορεί να αφήσουν πίσω τους είναι πραγματική και μπορεί να συνοδεύσει έναν νέο άνθρωπο για πολλά χρόνια.