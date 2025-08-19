Μια νεαρή influencer από τη Νέα Υόρκη παραδέχτηκε ότι βιντεοσκόπησε και ενθάρρυνε ένα νήπιο να καπνίσει ηλεκτρονικό τσιγάρο, μετά την επανεμφάνιση ενός παλαιού βίντεο που είχε προκαλέσει σοκ στο διαδίκτυο.

Η 23χρονη Φιόνα Τζόρνταν, δημοφιλής στα κοινωνικά δίκτυα με περίπου 100.000 ακολούθους στο Instagram και σχεδόν 600.000 στο TikTok, δέχτηκε έντονες επικρίσεις αφού αναρτήθηκε ξανά το βίντεο που δείχνει ένα μικρό αγόρι να κρατά ηλεκτρονικό τσιγάρο υπό την επίβλεψή της.

Στο βίντεο, ένα παιδί φαίνεται να βάζει το στόμα του στο ηλεκτρονικό τσιγάρο που του κρατούσε ένα από τα δύο κορίτσια που συμμετείχαν στη σκηνή. Το παιδί βήχει, κοιτάζει σαστισμένο, ενώ η influencer και οι φίλες της ξεσπούν σε γέλια.

US influencer filmed toddler vaping, issues public apology



August 19, 2025

Μετά την επικοινωνία της Daily Mail για σχόλιο, η influencer παραδέχτηκε ότι συμμετείχε στο περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν μόλις 15 ετών τότε. Ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις της και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του παιδιού.

«Δεν ήμουν στη σωστή ψυχική κατάσταση», δήλωσε, εξηγώντας ότι η απώλεια της μητέρας της και η παρέα με λάθος ανθρώπους επηρέασαν τις επιλογές της στην εφηβεία. «Έκανα μια απαίσια απόφαση, και το ότι το κατέγραψα με καθιστά εξίσου υπεύθυνη. Λυπάμαι βαθιά για τον πόνο που προκάλεσα».

Το αρχικό βίντεο, γυρισμένο πριν από περίπου οκτώ χρόνια, είχε ανέβει στο Instagram με το όνομα χρήστη @shrimpd**kenergy. Η επανεμφάνισή του προκάλεσε κύμα αντιδράσεων. Χρήστες των κοινωνικών δικτύων σχολίασαν έντονα: «Φρικιαστικό να βλέπεις το παιδί να βήχει και να γελάει», «Απόλυτο κακό», «Είναι ανησυχητικό να πιστεύει ότι η κακοποίηση παιδιών είναι αστεία».

Η influencer μεγάλωσε στο Σκράντον της Πενσυλβάνια, όπου ζούσε με τους γονείς της εκείνη την εποχή. Ο πατέρας της, Γουίλιαμ Τζόρνταν, είναι αξιωματικός στο Αστυνομικό Τμήμα του Ντάνμορ, σύμφωνα με δημόσια αρχεία.

Το περιστατικό αναδεικνύει τις ανησυχίες για τη συμπεριφορά ανηλίκων στο διαδίκτυο και την ευθύνη των influencers απέναντι σε ευαίσθητες ηλικίες.

