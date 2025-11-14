Σάλο έχει προκαλέσει η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, με αρχηγό έναν απότακτο αστυνομικό εθισμένο στον τζόγο και τη συμμετοχή γνωστού επιχειρηματία, με τις αποκαλύψεις να ειναι συνεχείς.

Το κύκλωμα φέρεται να εξαπατούσε εύπορους πολίτες, αποσπώντας συνολικά πάνω από 1.300.000 ευρώ. Μόνο από τον Σπύρο Μαρτίκα κατάφερε να αποσπάσει 600.000 ευρώ.

Συνολικά, τουλάχιστον έξι άτομα έχουν πέσει θύματα της οργάνωσης, η οποία υπόσχονταν «χρυσοφόρες» επενδύσεις για να εξασφαλίσει μεγάλα χρηματικά ποσά. Ο Σπύρος Μαρτίκας αποκάλυψε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» ότι η ίδια σπείρα είχε αποσπάσει 250.000 ευρώ και από τον Παντελή Παντελίδη, την ημέρα του θανατηφόρου τροχαίου του.

Όπως ανέφερε, ο εγκέφαλος του κυκλώματος είχε οργανώσει το χαρτοπαίγνιο στο οποίο συμμετείχε ο τραγουδιστής, οδηγώντας τον να χάσει αυτό το υπέρογκο ποσό. «Ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας ήταν ο διοργανωτής του στημένου τζόγου, που έχασε ο Παντελής Παντελίδης τεράστια ποσά το βράδυ του θανάτου του. Έχασε 250.000 ευρώ. Θρήνησε όλη η Ελλάδα εξαιτίας του. Θα κάνω τα πάντα για να τα ξεσκεπάσω! Δεν έχω ιδέα από χαρτιά, δεν έχω πατήσει ποτέ το πόδι μου στα καζίνο», δήλωσε.

Συνεχίζοντας τις αποκαλύψεις του, ανέφερε: «Ενημέρωσα την αστυνομία με τις πληροφορίες που είχα. Μέσα θα βρείτε εγκλήματα! Πάρτε το τηλέφωνό του και θα βρείτε τέρατα. Καυχιόταν τι έκανε στον Παντελή Παντελίδη! Ο δικηγόρος του είναι ο Δημήτριος Χριστόπουλος που τον εκμεταλλεύεται ασύστολα σε απάτες. Έχει κάνει και εμπόριο λευκής σαρκός! Ξέπλυμα χρήματος ήταν τα μασατζίδικα. Ένα μεγάλο συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία. Εγκληματίες ηρεμήστε, δεν χωράτε στον Κορυδαλλό».

Ο επιχειρηματίας «ψάρευε» τα θύματα δείχνοντας φωτογραφίες του με πολιτικούς

Σε συνέντευξη στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο Μαρτίκας τόνισε ότι δεν ήταν το μοναδικό θύμα και πως η δράση της οργάνωσης είναι εκτεταμένη. «Δεν εξαπατήθηκα μόνο εγώ, είναι πολλά τα θύματα. Η απάτη είναι τεράστια, είναι μια εγκληματική οργάνωση με δομή και ευφυέστατο σχέδιο», είπε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι το άτομο που τον προσέγγισε ήταν ιδιοκτήτης καταστημάτων μασάζ, τα οποία -σύμφωνα με τον ίδιο– λειτουργούσαν ως «βιτρίνα» για ξέπλυμα χρήματος από τις απάτες. Η προσέγγισή του δεν ήταν τυχαία και, όπως είπε, είχε οργανωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Με πλεύριζε πάνω από τρία χρόνια για να με οδηγήσει σε αυτήν την απάτη, μου πουλούσε εμπιστοσύνη, εκτίμηση, σεβασμό». Ο επιχειρηματίας παρουσιαζόταν ως άτομο με ισχυρές γνωριμίες, δείχνοντας φωτογραφίες του με υπουργούς και βουλευτές για να ενισχύσει το κύρος του και να κερδίσει την εμπιστοσύνη των θυμάτων.

Αφού τα θύματα πείθονταν, «τούς έβαζε να επενδύουν και μετά εξαφανίζονταν τα λεφτά», ανέφερε ο Μαρτίκας. Παράλληλα, το κύκλωμα παρέδιδε πλαστές επιταγές και λίρες, ώστε να καθυστερήσει η αποκάλυψη της απάτης ή να παραπλανηθούν οι εξαπατημένοι.

Ο Σπύρος Μαρτίκας κάλεσε όσους έχουν πέσει θύματα να απευθυνθούν στις Αρχές, επισημαίνοντας ότι μέρος της μεθοδολογίας της οργάνωσης ήταν να εκφοβίζει τα θύματα μετά την εξαπάτηση για να εξασφαλίσει τη σιωπή τους.