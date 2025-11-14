Σπείρα απατεώνων, οι οποίοι έδιναν υποσχέσεις για κέρδη από επενδύσεις σε καζίνο, εξάρθρωσαν τα στελέχη της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, που πέρασαν χειροπέδες σε πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων στους κατηγορούμενους ως αρχηγό και υπαρχηγό.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται από το 2023 να εντόπιζαν οικονομικά εύρωστους επιχειρηματίες και τους έταζαν επενδυτική ευκαιρία σε καζίνο με μηνιαίες αποδόσεις 10%-20%.

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματά τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου τους επεδείκνυαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους. Κατά περίπτωση, παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους.

Μάλιστα, χαρακτηριστικό της δράσης τους, αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των 38.925 ευρώ

113 διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας

735 λίρες, χρυσού χρώματος, αμφιβόλου γνησιότητας

πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων φερόμενου ποσού 725.450 ευρώ

πλήθος ρολογιών με επιγραφή “ROLEX” αμφιβόλου γνησιότητας

2 πλάστες επιταγές ύψους 100.000 ευρώ και 600.000 ευρώ αντίστοιχα

3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας και

6 κινητά τηλέφωνα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1.300.000 ευρώ.