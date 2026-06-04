Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σήμερα Πέμπτη (4/6) αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή Καλαμάτας ο 41χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις που του αποδίδονται. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία που έρχονται στο φως σκιαγραφούν ένα περιβάλλον συστηματικής κακοποίησης μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Σύμφωνα με πληροφορίες, άτομα από το στενό κοινωνικό και φιλικό περιβάλλον της 39χρονης είχαν αντιληφθεί εδώ και μήνες ότι η γυναίκα δεχόταν βίαιη και κακοποιητική συμπεριφορά από τον σύζυγό της. Παρά τις ανησυχίες και τις ενδείξεις που υπήρχαν, δεν φαίνεται να είχε υποβληθεί επίσημη καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές.

Advertisement

Advertisement

Όπως όλα δείχνουν ο κατηγορούμενος θα επιμείνει στην υπερασπιστική γραμμή, σύμφωνα με την οποία βρισκόταν σε θέση άμυνας.

«Σχεδίαζε να φύγει…και δεν πρόλαβε»

Όπως προκύπτει από πληροφορίες, η 39χρονη είχε αποφασίσει να δώσει τέλος στην πολυετή κακοποίηση που, σύμφωνα με καταγγελίες, βίωνε επί περισσότερες από δύο δεκαετίες. Περίπου έναν μήνα πριν από τη δολοφονία της απευθύνθηκε σε δικηγόρο, ζητώντας νομικές συμβουλές για τα βήματα που θα μπορούσε να ακολουθήσει προκειμένου να απομακρυνθεί από τον σύζυγό της. Κατά τη συνάντησή τους φέρεται να περιέγραψε περιστατικά χρόνιας κακοποιητικής συμπεριφοράς.

Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, επέστρεψε εμφανώς φοβισμένη και γνωστοποίησε ότι δεν επιθυμούσε να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες. Ο φόβος που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τη συνόδευε για χρόνια φαίνεται πως υπήρξε καθοριστικός στις αποφάσεις της.

Την ίδια στιγμή, η μητέρα του 41χρονου αποφεύγει να τοποθετηθεί δημόσια για τις καταγγελίες που αφορούν τη συμπεριφορά του γιου της, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

Στο «στόχαστρο» παλαιότερες καταγγελίες

Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης βρίσκονται εκ νέου καταγγελίες που είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο και αφορούσαν την 39χρονη Βασιλική. Τότε, το θύμα δεν είχε εμφανιστεί στο μάθημα χορού που πήγαινε και οι φίλοι της που γνώριζαν την κατάσταση στο σπίτι ανησύχησαν και άρχισαν να την αναζητούν και μέσω αστυνομίας.

Μετά την τραγική εξέλιξη, τα δύο άτομα από το φιλικό της περιβάλλον κλήθηκαν από την Δικαιοσύνη για κατάθεση.

Advertisement

Φίλος του θύματος ανέφερε σχετικά ότι «σε μια έξοδό μας για καφέ μας μίλησε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε στο σπίτι. Μας είχε πει ότι ο σύζυγός της τη ζήλευε παθολογικά κι ότι είχε ασκήσει βία σε βάρος της».

Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία ανέφερε ότι «δεν υπήρξε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Η ενημέρωση που είχε περιέλθει στην Αστυνομία αφορούσε αποκλειστικά ανησυχία τρίτων προσώπων, καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της. Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν και μετέβησαν άμεσα στην οικία όπου εντόπισαν τη γυναίκα καλά στην υγεία της. Κατά την επικοινωνία που είχαν μαζί της δεν ανέφερε οποιοδήποτε περιστατικό βίας, απειλής ή ανάγκης προστασίας.»

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρεται να είχε αποτανθεί για συμβουλές στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του δήμου, όπου της είχε προταθεί η χορήγηση panic button, το οποίο όμως αρνήθηκε.

Advertisement

«Καθαρές» οι πρώτες εξετάσεις των ανήλικων παιδιών

Οι πρώτες βιοχημικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν οι δύο ανήλικες κόρες του ζευγαριού δεν έδειξαν, μέχρι στιγμής, κάποιο ανησυχητικό εύρημα.

Ωστόσο, οι γιατροί στο Νοσοκομείο Καλαμάτας εξακολουθούν να αναμένουν τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εργαστηριακών αναλύσεων στα δείγματα αίματος των παιδιών, προκειμένου να διαπιστωθεί με βεβαιότητα αν είχαν λάβει οποιαδήποτε ουσία πριν από το περιστατικό.

Τα ευρήματα των εξετάσεων θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς ενδέχεται να δώσουν κρίσιμες απαντήσεις για τις συνθήκες της υπόθεσης και να επηρεάσουν την εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας.

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδελφή του θύματος πρόκειται να ξεκινήσει διαδικασίες για να πάρει την επιμέλειά τους.