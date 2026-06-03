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Νέες εξελίξεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον 41χρονο που δολοφόνησε την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους στην Καλαμάτα ενώ στον ίδιο χώρο ήταν και τα δύο τους κοριτσάκια 6 και 10 ετών που δεν αντιλήφθηκαν τι έγινε. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το θύμα δέχτηκε πάνω από 40 μαχαιριές ενώ στα χέρια της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκαν πολλαπλά αμυντικά τραύματα, ένδειξη ότι προσπάθησε να προστατευτεί από τα χτυπήματα.

Ξεσπάει η αδελφή του θύματος

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, η αδερφή του θύματος αποκάλυψε ότι ήθελε να προστατέψει την 39χρονη, είχανε κάνει σχέδιο μαζί για να ξεφύγει αλλά δεν πρόλαβε να τη σώσει από το μίσος του θύτη.

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«Μαζί σχεδιάζαμε τη φυγή της χωρίς κανείς να το ξέρει» τόνισε. Σε ερώτηση αν ο 41χρονος ενδεχομένως είχε καταλάβει ότι ετοιμαζόταν να φύγει η ίδια απάντησε πως «τον τελευταίο καιρό του το έλεγε κάθε μέρα “άσε με να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω κάτι άλλο”».

«Αλλιώς τους είχα ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, με το παιδί το μεγαλώσαμε σχεδόν μαζί όταν έμενα κι εγώ στην Καλαμάτα» συμπλήρωσε η αδελφή της.

Ακόμη αποκάλυψε πως τα παιδιά «είναι πλέον μαζί μου» και «κατά κάποιο τρόπο έχουν μάθει» τι συνέβη στη μαμά τους.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου επεσήμανε ότι «όταν έφτασαν οι αστυνομικοί και κατάφεραν να μπουν στο σπίτι, διαπίστωσαν ότι υπήρχαν δύο παιδιά στο διπλανό δωμάτιο τα οποία κοιμόνταν. Ουσιαστικά τα ξύπνησαν και τα μετάφεραν με πολύ μεγάλη προσοχή ώστε να μην διαπιστώσουν τι έχει συμβεί. Να μην έχουν εικόνες».

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τόνισε ότι «τα παιδιά δεν φαίνεται να έχουν αντιληφθεί το τι έγινε στο σπίτι», η κ. Κωνσταντία Δημογλίδου επισήμανε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν φαίνεται να τους χορηγήθηκε κάποια ουσία.

«Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα. Ένα παιδί που κοιμάται αυτές τις ώρες μπορεί και να μην αντιληφθεί. Δεν γνωρίζουμε εάν ο άνθρωπος προσπάθησε να σταματήσει τη γυναίκα να φωνάζει, και να της έκλεισε το στόμα», δήλωσε αρχικά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. και πρόσθεσε:

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«Όταν μεταφέρονται παιδιά σε νοσοκομείο με εντολή του εισαγγελέα από έναν τόπο εγκλήματος ή από ένα κακοποιητικό περιβάλλον γίνεται ένας κύκλος εξετάσεων που πραγματοποιείται στο νοσοκομείο. Θεωρώ ότι οι γιατροί είναι σε θέση να αντιληφθούν εάν υπάρχει κάτι τέτοιο», δήλωσε σχετικά με το ενδεχόμενο χορήγησης ουσιών στα παιδιά και πρόσθεσε σχετικά: «Δεν φαίνεται να έχει συμβεί κάτι τέτοιο».

Είχε προταθεί στην 39χρονη να τοποθετήσει Panic Button

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πριν από περίπου έναν χρόνο η 39χρονη είχε απευθυνθεί στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Καλαμάτας, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του δικτύου δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε ζητήσει υποστήριξη κυρίως σε ζητήματα που αφορούσαν την αναζήτηση εργασίας και την επαγγελματική της αποκατάσταση.

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Στην 39χρονη είχε προταθεί επίσης η δυνατότητα χρήσης του Panic Button, ωστόσο η ίδια φέρεται να μην αποδέχθηκε τη συγκεκριμένη δυνατότητα προστασίας και, ως εκ τούτου, η διαδικασία δεν προχώρησε περαιτέρω.

Η γυναίκα δεν είχε ενημερώσει τις Αρχές ότι την ξυλοκόπησε ο σύζυγός της

Συμπληρωματικά, η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε διευκρινιστική ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι στο παρελθόν δεν είχε γίνει καμία καταγγελία για κακοποίηση, ξυλοδαρμό ή ενδοοικογενειακή βία σχετικά με το συγκεκριμένο συμβάν. Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., κατά τον τότε εντοπισμό της 39χρονης, η ίδια ήταν καλά στην υγεία της, ενώ από τη συνομιλία μαζί της δεν διαπιστώθηκε κάποιο στοιχείο που να απαιτεί την παρέμβαση των αρχών.

Επιπλέον, η Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι βάσει των επίσημων αρχείων που διατηρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, δεν υπήρχε καμία προηγούμενη καταγεγραμμένη αναφορά ή καταγγελία για ενδοοικογενειακά επεισόδια ανάμεσα στο ζευγάρι.

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