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Σε κατάσταση παροξυσμού φαίνεται πως ήταν ο 41χρονος άνδρας που δολοφόνησε μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα την 39χρονη σύζυγό του ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμούνταν τα δύο τους κοριτσάκια.

Η ιατροδικαστική έκθεση περιγράφει μια «διαλυμένη» σορό με 45 μαχαιριές ενώ στα χέρια του θύματος εντοπίστηκαν πολλαπλά αμυντικά τραύματα, ένδειξη ότι προσπάθησε να προστατευτεί από τα χτυπήματα.

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Ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφονός επιμένει να ισχυρίζετια πως προηγήθηκε συμπλοκή, αφού ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του να κρατά μαχαίρι και τονίζει πως κατά τη διάρκεια πάλης κατάφερε να της το αποσπάσει και στη συνέχεια άρχισε να τη μαχαιρώνει.

Η αστυνομία πάντως αμφισβητεί την εκδοχή αυτή, καθώς ο κατηγορούμενος δεν φέρει τραύματα που να παραπέμπουν σε άμυνα.Η μοναδική εκδορά που διαπιστώθηκε στο χέρι του δεν συνάδει με επίθεση σε βάρος του, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο το μαχαίρι να τοποθετήθηκε στο χέρι του θύματος μετά τον θάνατό του.

Τα ηρεμιστικά

Στο μεταξύ, ουδείς μπορεί να εξηγήσει πάς τα δυο παιδιά που βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο, ηλικίας 6 και 10 ετών, δεν άκουσαν το παραμικρό και παρέμειναν κοιμισμένα παρά το γεγονός ότι οι φωνές της γυναίκας ακούγονταν σε όλη τη γειτονιά.

Έτσι, εξετάζεται το ενδεχόμενο να τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία ενώ στο σπίτι βρέθηκε συσκευασία ηρεμιστικών.

Στο Νοσοκομείο Καλαμάτας πραγματοποιήθηκαν αιματολογικές εξετάσεις στα δύο κορίτσια, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ίχνη ουσιών στον οργανισμό τους.

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Συστηματική κακοποίηση

Στομεταξύ, μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 41χρονος ζήλευε παθολογικά την σύζυγός του και ασκούσε ασφυκτικό έλεγχοενώ γείτονες είχαν αντιληφθεί συχνούς καβγάδες το τελευταίο διάστημα.

Φίλες του θύματος υποστηρίζουν ότι η 39χρονη είχε εκμυστηρευτεί περιστατικά βίας και ήταν έτοιμη να φύγει.

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Ο 41χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας την Πέμπτη.

Τα δύο παιδιά παραμένουν υπό προστατευτική φύλαξη στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου παρακολουθούνται από ειδικούς ψυχικής υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδελφή του θύματος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να αναλάβει την επιμέλειά τους.

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