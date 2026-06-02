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Νέα στοιχεία για τη ζωή της 39χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα από τον 41χρονο σύζυγό της φέρνουν στο φως μαρτυρίες φίλων και γνωστών της, οι οποίοι περιγράφουν ένα περιβάλλον έντονης πίεσης και ελέγχου.

Σύμφωνα με φίλη του θύματος που μίλησε στο Mega, η 39χρονη προσπαθούσε να βρει εργασία προκειμένου να αλλάξει την καθημερινότητά της, ενώ σημαντική διέξοδο αποτελούσαν για εκείνη τα μαθήματα χορού που παρακολουθούσε.

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«Πηγαίναμε μαζί χορό. Ήταν ένα κορίτσι χαμηλών τόνων, καθόλου προκλητική. Δεν υποψιαστήκαμε ότι μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Μου είχε πει ότι ψάχνει απεγνωσμένα για δουλειά» είπε αρχικά.

Η ίδια φίλη αποκάλυψε ακόμη ότι ο 41χρονος είχε εμφανιστεί επανειλημμένα στη σχολή χορού για να την παραλάβει, ενώ, σύμφωνα με όσα της είχαν μεταφέρει στενοί φίλοι του θύματος, αντιδρούσε τόσο στην ενασχόλησή της με τον χορό όσο και στην προσπάθειά της να εργαστεί.

«Ο σύζυγός της είχε έρθει τρεις φορές να την παραλάβει. Δεν έδειχνε επικίνδυνος. Μου είπαν πιο στενοί φίλοι της ότι τη ζήλευε αρκετά και δεν ήθελε να την αφήνει να πηγαίνει στον χορό, αλλά ούτε και να βρει δουλειά. Ήταν η διέξοδός της ο χορός. Μου έλεγε ότι την κάνει να νιώθει όμορφα. Δεν έχει γονείς, είχε μόνο την αδελφή της» πρόσθεσε.

Εξετάζεται αν είχαν ναρκωθεί τα παιδιά

Παράλληλα, η έρευνα στρέφεται στις δύο μικρές κόρες του ζευγαριού, οι οποίες είχαν εντοπιστεί από τους αστυνομικούς να κοιμούνται στο δωμάτιό τους χωρίς να έχουν δει ή ακούσει οτιδήποτε.

Κατά πάγια τακτική και βάση πρωτοκόλλου οι γιατροί στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας όπου έχουν μεταφερθεί και παραμένουν τα παιδιά, προχώρησαν σε αιματολογική εξέταση, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να είχαν ναρκωθεί με υπνωτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Σημειώνεται ότι τα κοριτσάκια δεν ξύπνησαν ούτε κατά τον έντονο διαπληκτισμό ούτε κατά τη δολοφονία και ότι επακολούθησε.

Ο χώρος της κρεβατοκάμαρας των γονέων εμφάνιζε έντονη εικόνα πάλης, ενώ κατασχέθηκε και ένα κουτί με ηρεμιστικά που βρέθηκε στο σπίτι.

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Η καταγγελία του Νοεμβρίου και ο φόβος της 39χρονης

Όπως μετέδωσε το Mega, στο παρελθόν είχαν υπάρξει καταγγελίες από τρίτα πρόσωπα για περιστατικά βίας σε βάρος της γυναίκας. Ωστόσο, όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι για να διερευνήσουν τις αναφορές, η ίδια φέρεται να αρνήθηκε όσα είχαν καταγγελθεί, καθώς φοβόταν τις συνέπειες.

Μάρτυρας περιέγραψε στο κανάλι τα γεγονότα που οδήγησαν στην παρέμβαση της αστυνομίας:

«Έκανα την καταγγελία 18 Νοέμβρη. Η ίδια μας είχε πει ότι “αν κάποια μέρα δείτε ότι δεν εμφανίζομαι πάει να πει ότι κάτι έχει γίνει”. Μια μέρα όντως δεν είχε έρθει και δεν σήκωνε τηλέφωνα. Και έτσι πήραμε την πρωτοβουλία και τηλεφωνήσαμε στην αστυνομία. Τους είπαμε τι ξέρουμε και η αστυνομία πήγε, αλλά μας είπαν ότι αρνήθηκε τα πάντα. Ήταν φοβισμένη. Την επόμενη μέρα με πήρε ο δράστης και με ρώτησε με ποιο δικαίωμα κάλεσα την αστυνομία και με απείλησε ότι θα μου κάνει μήνυση. Μου έστειλε και η 39χρονη και μου είπε “σε παρακαλώ, πες ότι πήρατε γιατί φοβηθήκατε ότι χτύπησα με το μηχανάκι, όχι γιατί με χτυπάει”».

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Ψεύτικο προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα

Η ζήλια του 41χρονου φαίνεται πως είχε επεκταθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με το Mega, μετά την καταγγελία που είχε γίνει σε βάρος του, δημιούργησε ψεύτικο λογαριασμό στο Facebook με το όνομα «θάνατος 8511».

Μέσα από το συγκεκριμένο προφίλ παρακολουθούσε τη δραστηριότητα της συζύγου του στο διαδίκτυο. Όπως αναφέρεται, ακολουθούσε αποκλειστικά το ψεύτικο προφίλ της 39χρονης, τη σελίδα της σχολής χορού που παρακολουθούσε και τα άτομα που είχαν προχωρήσει στην καταγγελία εναντίον του.

Οι αποκαλύψεις αυτές συνθέτουν την εικόνα μιας γυναίκας που, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ζούσε υπό καθεστώς φόβου και ασφυκτικού ελέγχου, ενώ προσπαθούσε να βρει διεξόδους μέσα από την εργασία και τις δραστηριότητες που αγαπούσε.

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