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Η Τεχεράνη θέτει ως προτεραιότητα την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός, συνδέοντας την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με τη στάση του Ισραήλ.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές συζητούν την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και την άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου, στο πλαίσιο προκαταρκτικής συμφωνίας.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει τεταμένη, καθώς το Ιράν δηλώνει ότι διατηρεί το πέρασμα κλειστό, ενώ η Ουάσιγκτον επιδιώκει την οριστική επίλυση των ζητημάτων.

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Υπο την σκιά των εξελίξεων στο μέτωπο Ισραήλ-Χεζμπολάχ στον Λίβανο, όπου η πλήρης εφαρμογή εκεχειρίας συνιστά μείζον θέμα για την Τεχεράνη, προσέρχονται σήμερα το απόγευμα οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Πρόκειται για τις πρώτες απευθείας συνομιλίες μετά την υπογραφή της κατ’ αρχήν συμφωνίας για την κατάπαυση πυρός διάρκειας 60 ημερών με στόχο το διάστημα αυτό να υπάρξει και συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που σηματοδοτήσει και το οριστικό τέλος του πολέμου.

Σημειώνεται πως η ιρανική αντιπροσωπείας αποτελείται από τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτή της Τεχεράνης, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, τον Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί και τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας Αμπντουλνασέρ Χεματί.

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Από την αμερικανική πλευρά μετέχουν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, τον Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ.

We welcome the arrival of the Iranian delegation in #Switzerland.



The Iranian delegation is on its way to the Bürgenstock as part of the implementation of the MoU signed between the #UnitedStates and #Iran. pic.twitter.com/5USLCr0h4H June 20, 2026

We welcome the arrival of the United States delegation in #Switzerland.



The United States delegation is on its way to the Bürgenstock as part of the implementation of the MoU signed between the #UnitedStates and #Iran. pic.twitter.com/1wdTpvYMjp — Swiss MFA (@SwissMFA) June 21, 2026

Ιράν: Βασικό θέμα ο Λίβανος

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση στον Λίβανο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ θα αποτελέσει το κυρίαρχο θέμα στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, δήλωσε σε βίντεο που δημοσιοποίησε το κρατικό πρακτορείο IRNA ότι «το σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζει να παραβιάζει τις δεσμεύσεις του στον Λίβανο και αυτό θα είναι το βασικό θέμα των σημερινών συνομιλιών».

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The US delegation, led by US Vice-President @JDVance , the Iranian delegation, led by the Speaker of the Iranian Parliament, Mohammad Bagher @mb_ghalibaf, and the mediators, Pakistan and Qatar, have arrived at the Bürgenstock.



Talks between the parties are set to begin today. pic.twitter.com/AjUk4wsawz — Swiss MFA (@SwissMFA) June 21, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην ατζέντα θα βρεθούν επίσης η αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν δεσμευμένα ή υπό περιορισμούς στο εξωτερικό, καθώς και το ζήτημα της έκδοσης των απαραίτητων αδειών για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Οι δηλώσεις του Μπαγαεΐ επιβεβαιώνουν ότι η ιρανική πλευρά προσέρχεται στις συνομιλίες με έμφαση στην εφαρμογή των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ, συνδέοντας άμεσα την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με την κατάσταση στο μέτωπο του Λιβάνου.

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Και ανεπίσημα ιρανοί αξιωματούχοι τονίζουν η κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ αποτελεί όρο της κατ΄αρχήν συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν ακόμη και εάν το Ισραήλ δεν είνα συμβαλόμενο μέρος.

Μοχλός πίεσης τα Στενά του Ορμούζ

Η παραβίαση του όρου από το Ισραήλ οδήγησε μάλιστα στην απόφαση του Ιράν να κλείσει ξανά του Στενά του Ορμούζ για την ναυστιπλοϊα. Απάντησε δηλαδή με την μη εφαρμογή άλλου όρου της συμφωνίας.

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Οι ΗΠΑ αντέδασαν λέγοντας το Ιράν δεν ορίζει τα Στενά και ισχυρίστηκαν πως η διέλελυση χθες συνεχίστηκε κανονικά ενώ ο Τραμπ απειλεί με διόδια που θα επιβάλουν οι ΗΠΑ εάν δεν ολοκληρωθεί η συμφωνία με το Ιράν.

Σε νεώτερη, σημερινή ανακοίνωση, οι Φρουροί της Επανάστασης-στην οποία αναφέρονται ισραηλινά ΜΜΕ- επιμένουν ότι τα Στενά του Ορμούζ «παραμένουν κλειστά» και ότι το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης δεν θα εκδίδει άδειες διέλευσης για πλοία «μέχρι νεωτέρας».

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός προωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου διέταξε τελικά χθες τα στρατεύματα του Ισραήλ να προσωρήσουν σε παύση πυρός στον Νότιο Λίβανο, χωρίς όμως να αποσυρθούν από τις κατεχόμενες περιοχές, δείχνοντας να τηρεί μια στάση αναμονής περιμένοντας και τα αποτέλεσματα από τις αυριανές συζητήσεις στην Ελβετία ενω πληροφορίες αναφέρουν πως δέχθηκε πιέσεις για μια ακόμη φορά από τις ΗΠΑ.

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Αυτή η υπαναχώρηση όμως δεν ειναι βέβαιο πως θα πείσει το Ιράν, αφού ανάλογες διαβεβαιώσεις έχουν δοθεί και στο παρελθόν και δεν τηρήθηκαν. Έτσι, η ιρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να πιέσει στην αμερικανική για ισχυρές διαβεβαιώσεις πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα εγγυηθεί την κατάπαυση πυρός στον Λίβανο, προφανώς ασκώντας πίεση στον ισραηλινό πρωθυπουργό.

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Τι λένε Βανς και Ιρανοί για τις σημερινές συνομιλίες

Ο αντοιπρόεδρος των ΗΠΑ, Βανς δήλωσε ότι ελπίζει να υπάρξει πρόοδος τόσο στο ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος όσο και στην εκεχειρία στον Λίβανο. «Αυτά είναι τα δύο μεγάλα ζητήματα στα οποία θα επικεντρωθούμε», ανέφερε στους δημοσιογράφους.

Ο δε Χοτζατολεσλάμ Αμπντολάχ Χατζί Σαντεγκί, κύριος εκπρόσωπος του ανώτατου ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν την κύρια επιλογή της Τεχεράνης.

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«Θα εισέλθουμε στις διαπραγματεύσεις με ισχύ και προσοχή, αλλά δεν είμαστε παθητικοί», ανέφερε σε δήλωση που δημοσιεύθηκε μέσω Telegram.

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η βασική επιλογή της χώρας παραμένει «το πεδίο του αγώνα», είτε αυτό αφορά στρατιωτικές επιχειρήσεις είτε άλλες μορφές κινητοποίησης. «Δεν ανησυχούμε για το ενδεχόμενο αποτυχίας των διαπραγματεύσεων», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν προσήλθε στις συνομιλίες «από απελπισία ή αδυναμία».

Οι δηλώσεις του αντανακλούν τη σκληρή γραμμή που εξακολουθούν να υιοθετούν κύκλοι του ιρανικού κατεστημένου, την ώρα που αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συναντώνται στην Ελβετία για τις πρώτες απευθείας συνομιλίες μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών.

.@VP departs for Switzerland: "I'm looking forward to starting the technical talks with the Iranians, the Pakistanis, and the Qataris… We're going to hopefully make progress on the nuclear issue, make progress on the Lebanon ceasefire issue — those are the two big things that I… pic.twitter.com/4VXp0ANgJU — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 20, 2026

Πεζεσκιάν: Επιστρέφουν στο Ιράν τα 6 δισ. δολάρια από το Κατάρ – «Η συμφωνία είναι προς όφελός μας»

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται δεσμευμένα στο Κατάρ θα επιστραφούν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, ο Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι «όλες οι προβλέψεις του μνημονίου κατανόησης είναι προς όφελος του Ιράν» και ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων θα γίνουν σύντομα εμφανή.

«Τα 6 δισ. δολάρια μας στο Κατάρ θα επιστραφούν», ανέφερε χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας την αποδέσμευση των κεφαλαίων ως μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον.

Iran’s President Masoud Pezeshkian says $6bn in frozen funds currently held in Qatar will be returned as part of a preliminary deal with the US to end the war.



🔴LIVE updates: https://t.co/1qcRipyCXO pic.twitter.com/Xc8KZKb3l7 — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 21, 2026

Ο Ιρανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε δικαιώματα που προηγουμένως αμφισβητούσε, ενώ εξαπέλυσε αιχμές κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι θα είναι «ο πρώτος που θα δυσαρεστηθεί» από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία.

Αναφερόμενος στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, ο Πεζεσκιάν επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

«Η μοναδική απαίτηση των ΗΠΑ είναι να μην αποκτήσουμε ατομική βόμβα. Αυτό είναι κάτι που είχε επανειλημμένα δηλώσει και ο ανώτατος ηγέτης. Δεν θέλουμε ατομική βόμβα», είπε.

«Οι Αμερικανοί είπαν “γράψτε το και υπογράψτε το” – και το υπογράψαμε», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την πρόθεση της ιρανικής πλευράς να προχωρήσει στην εφαρμογή της συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί.