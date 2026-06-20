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Μέσα από ανάρτησή του στο Truth social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιεί για επιβολή «αμερικανικών διοδίων» στα Στενά του Ορμούζ, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, κλιμακώνοντας την ένταση γύρω από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.

«Δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της Κατάπαυσης του Πυρός (σ.σ. με το Ιράν) και δεν θα υπάρχουν διόδια αφού λήξει η περίοδος των 60 ημερών στα Στενά του Ορμούζ», είπε ο Τραμπ.

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«Εκτός και αν επιβληθούν από και υπέρ των ΗΠΑ, εφόσον η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί, για την υπηρεσία που παρέχουν ως φύλακας άγγελος των χωρών της Μέσης Ανατολής, με σκοπό την αποπληρωμή του παρελθόντος, του σημερινού και του μελλοντικού κόστους», πρόσθεσε στην ανάρτησή του.