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Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ ως απάντηση στις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.

«Ανακοινώνεται ότι το Στενό του Ορμούζ θα κλείσει για την ναυσιπλοΐα αυτό το πρώτο μέτρο αποτελεί απάντηση στην παραβίαση των δεσμεύσεων του εχθρού», αναφέρεται στην ανακοίνωση του επιτελείου που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.

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«Αν η επίθεση συνεχισθεί, άλλα μέτρα θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοσθούν για να πεισθεί ο εχθρός να σεβασθεί τις υποχρεώσεις του».

#BREAKING: Iran's top joint military command says Strait of Hormuz is closed due to alleged US and Israeli violations of ceasefire MoU – Iranian media pic.twitter.com/SEJLDGXpeb June 20, 2026

Σε ανακοίνωσή του, το Khatam al-Anbia χαρακτήρισε το κλείσιμο της θαλάσσιας διόδου ως το «πρώτο βήμα» των αντιδράσεων του Ιράν. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν συνεχιστούν οι παραβιάσεις που καταγγέλλει η ιρανική πλευρά.

BREAKING: Iran's military (Khatam al-Anbia HQ) announces closure of the Strait of Hormuz to ship traffic, citing US violation of the war-ending MOU and Israel's continued ceasefire violations/killings in southern Lebanon, plus failure to withdraw from south Lebanon.



Iran calls… — Clash Report (@clashreport) June 20, 2026

Βανς: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ξανά κλειστά

Με δηλώσεις του στο FOX News ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ διέψευσε ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει και πάλι λέγοντας ότι «δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις».

«Τις τελευταίες 24 ώρες πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ 16 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», δήλωσε ο Βανς. «Πρόκειται ουσιαστικά για τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν ακόμη ξεκινήσει ο πόλεμος και αυτό υποδηλώνει ότι τα Στενά παραμένουν στην πραγματικότητα ανοιχτά».

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Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών AXSMarine, συνολικά 25 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ την Πέμπτη, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο.

Speaking this morning on FOX & Friends, U.S. Vice President JD Vance stated that President Trump’s son-in-law Jared Kushner and Special Envoy Steve Witkoff are currently on the ground in Switzerland for negotiations with Iran, and that talks are “going well,” adding that he will… pic.twitter.com/JTfyebQyxQ — OSINTdefender (@sentdefender) June 20, 2026

Η συνέντευξη του Βανς στο Fox πραγματοποιήθηκε περίπου την ίδια ώρα που το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ. Δεν ήταν σαφές αν ο αντιπρόεδρος γνώριζε ήδη την εξέλιξη αυτή, ωστόσο εξέφρασε αμφιβολίες για τις αναφορές ότι το Ιράν απέτρεπε πλοία από το να διέλθουν από το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα.

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«Αυτό που θα μπορούσα να πιστέψω είναι ότι, αν ένα πλοίο πλησίαζε ένα ναρκοπέδιο, είτε το δικό μας Πολεμικό Ναυτικό είτε το ναυτικό κάποιας άλλης χώρας – υπάρχουν πολλές χώρες στην περιοχή πέρα από το Ιράν – θα μπορούσε να του πει: ‘Όχι, μην περάσετε από εκεί, γιατί υπάρχουν νάρκες’. Δεν βλέπουμε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι οι Ιρανοί έχουν κλείσει τα Στενά του Ορμούζ».

Συνεχίζονται οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο

Από το βράδυ της Πέμπτης ως χθες Παρασκευή το απόγευμα, τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν εκατό τραυματίστηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό ενώ πέντε άτομα σκοτώθηκαν μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας.

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για τέσσερις θανάτους στις τάξεις του, συμπεριλαμβανομένου ανώτερου αξιωματικού.

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Πρόκειται για τον πιο βαρύ απολογισμό θυμάτων από τη Δευτέρα, όταν ανακοινώθηκε η αμερικανοϊρανική συμφωνία που προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών «σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου» — κάτι στο οποίο επιμένει το Ιράν, σύμμαχος του κινήματος Χεζμπολά.