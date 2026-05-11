Ως «ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό» χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης το συμβάν με το θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε στο Ιόνιο Πέλαγος, τονίζοντας από τις Βρυξέλλες ότι η Ελλάδα «δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου».

Ο κ. Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό «δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος».

«Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος», δήλωσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Όπως είπε πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη και σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο.

«Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα», πρόσθεσε χωρίς να διευκρινίσει κάτι για τη χώρα προέλευσης του μη επανδρωμένου σκάφους.

Ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στην ευρύτερη ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο κλιμάκωσης στην περιοχή.

«Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της χώρας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι: «Δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η χώρα μας θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων».

«Είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας»

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα βρίσκεται «στο προσκήνιο» των πρωτοβουλιών που αφορούν την ευρύτερη Μέση Ανατολή, δίνοντας έμφαση στον ρόλο της χώρας στην περιφερειακή ασφάλεια και στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

«Τονίζουμε με κάθε ευκαιρία την ανάγκη να υπάρχει η διασφάλιση απολύτως της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, σε συνεργασία με εταίρους και συμμάχους μας», πρόσθεσε.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο στις περισσότερες πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορά την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα με τις ισχυρές συμμαχίες έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο», δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης.

Μεταξύ των άλλων θεμάτων που θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων περιλαμβάνονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια.

«Σε ό,τι αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, η Ελλάδα ανέλαβε μια ισχυρή πρωτοβουλία με τη Διακήρυξη των Δελφών, η οποία υπεγράφη πριν από μερικές εβδομάδες και ενδυναμώνει την προσπάθεια έτσι ώστε η διεύρυνση να καταστεί μία πραγματικότητα με ορίζοντα την ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027» είπε.