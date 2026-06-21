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Η διαδικασία απειλείται από τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στον Λίβανο, καθώς το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση της κατάπαυσης πυρός και έκλεισε προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ αμφισβητούν τον έλεγχο του Ιράν στα Στενά και ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με επιβολή διοδίων για την ασφαλή διέλευση των πλοίων σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διέταξε παύση πυρός στον νότιο Λίβανο χωρίς όμως να αποσύρει τα στρατεύματά του, τηρώντας στάση αναμονής ενόψει των αποτελεσμάτων των συνομιλιών στην Ελβετία.

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Σε τεντωμένο σκοινί ξανά οι σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν αφού μπορεί οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών να αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στην Γενεύη για έναν πρώτο γύρο συνομιλιών ως προς την εφαρμογή της κατ΄αρήν συμφωνιας αλλά και την πορειά προς μια οριστική λήξη του πολέμου, ωστόσο οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισαρήλ κατά θέσεων στην Χεζμπολάχ στον Λίβανο, απειλούν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα.

Η κατάπαυση πυρός στο μέτωπο του Λιβάνου αποτελεί όρο της κατ΄αρχήν συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν ακόμη και εάν το Ισραήλ δεν είνα συμβαλόμενο μέρος. Η παραβίαση του όρου κατά το Ιράν, οδήγησε στην απόφαση να κλείσει ξανά του Στενά του Ορμούζ για την ναυστιπλοϊα, απαντώντας δηλαδή με την μην εφαρμογή άλλου όρου της συμφωνίας.

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Οι ΗΠΑ αντέδασαν λέγοντας το Ιράν δεν ορίζει τα Στενά και ισχυρίστηκαν πως η διέλελυση χθες συνεχίστηκε κανονικά ενώ ο Τραμπ απειλεί με διόδια που θα επιβάλουν οι ΗΠΑ εάν δεν ολοκληρωθεί η συμφωνία με το Ιράν.

Ο δε ισραηλινός προωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου διέταξε τελικά χθες τα στρατεύματα του Ισραήλ να προσωρήσουν σε παύση πυρός στον Νότιο Λίβανο, χωρίς όμως να αποσυρθούν από τις κατεχόμενες περιοχές, δείχνοντας να τηρεί μια στάση αναμονής περιμένοντας και τα αποτέλεσματα από τις αυριανές συζητήσεις στην Ελβετία ενω πληροφορίες αναφέρουν πως δέχθηκε πιέσεις για μια ακόμη φορά από τις ΗΠΑ.

Θρίλερ με τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Αν και οι συνθήκες απέχουν πολλοί από το να είνα ιδανικές οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να αρχίσουν εντός της ημέρας στην Ελβετία. Αντικείμενο η εφαρμογήτ όρων της κατ’ αρχήν συμφωνίας και η διαπραγμάτευση επί του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν προκειμένου να υπάρξει μια οριστική συμφωνία τερματισμού του πολέμου εντός 60 ημερών.

Οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης έφθασαν χθες Σάββατο το βράδυ στην ελβετική επικράτεια, ενημέρωσε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών μέσω X.

We welcome the arrival of the Iranian delegation in #Switzerland.



The Iranian delegation is on its way to the Bürgenstock as part of the implementation of the MoU signed between the #UnitedStates and #Iran. pic.twitter.com/5USLCr0h4H Advertisement June 20, 2026

Ανάμεσα στα μέλη της αντιπροσωπείας είναι ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτσί και ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας Αμπντουλνασέρ Χεματί, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Από την αμερικανική πλευρά θα μετάσχουν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, τον Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι δε «προπαρασκευαστικές» συνομιλίες άρχισαν ήδη από το Σάββατο ανάμεσα σε διπλωμάτες, σύμφωνα με τη Βέρνη ενώ το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσης πως διεξήχθησαν «τεχνικές» συζητήσεις ανάμεσα σε Ιρανούς και Αμερικανούς, παρόντων αντιπροσώπων του Κατάρ και του Πακιστάν, κρατών που μεσολαβούν.

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«Όμηρος» τα Στενά του Ορμούζ λόγω Λιβάνου

Ωστόσο ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι η συμφωνία θα τεθεί «σε κίνδυνο» αν δεν εφαρμοστούν άμεσα οι ρήτρες του, αναφερόμενος στην κατάσταση στον Λίβανο, όπου οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά συνεχίζονται.

Η συμφωνία προέβλεπε ρητώς τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα θέατρα μαχών ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και η Τεχεράνη επέμεινε σε αυτό.

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Σε αντίποινα για τις ισραηλινές επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες στον Λίβανο, η Ισλαμική Δημοκρατία ανακοίνωσε χθες το «κλείσιμο» του στενού του Ορμούζ. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις διεμήνυσαν πως θα ληφθούν και «άλλα μέτρα» αν είναι απαραίτητο για να «πειθαναγκαστεί ο εχθρός να τηρήσει τις υποχρεώσεις» που αναλήφθηκαν με το μνημόνιο κατανόησης.

«Ανακοινώνεται ότι τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν για τη ναυσιπλοΐα αυτό το πρώτο μέτρο αποτελεί απάντηση στην παραβίαση των δεσμεύσεων του εχθρού», αναφέρεται στην ανακοίνωση του επιτελείου που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση. «Αν η επίθεση συνεχισθεί, άλλα μέτρα θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοσθούν για να πεισθεί ο εχθρός να σεβασθεί τις υποχρεώσεις του».

Μάλιστα υπήρξε και σχετικό ηχητικό μήνυμα-προειδοποίηση προς ναυτιλομένους: «Προσοχή! Προσοχή! Προσοχή! Προς όλα τα πλοία της περιοχής. Αυτή είναι μία ανακοίνωση των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης. Λόγω των επιθέσεων στον Λίβανο και την παραβίαση των όρων της εκεχειρίας, κλείνουμε τα Στενά του Ορμούζ. Επαναλαμβάνουμε, τα Στενά είναι κλειστό. Να μην επιχειρήσει κανείς την διέλευση!».

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Ανοιχτά ή κλειστά τα Στενά και η δήλωση Τραμπ περί…αμερικανικών διοδίων

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, αντέδρασε απειλώντας με την επιβολή διοδίων από τις ΗΠΑ σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη αν και η τοποθέτησή του δεν είναι και τόσο ξεκάθαρη.

«Δεν θα υπάρξουν διόδια στο στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της περιόδου κατάπαυσης του πυρός και δεν θα υπάρξουν διόδια αφού εκπνεύσει, εκτός αν επιβληθούν από τις ΗΠΑ, αν δεν εξευρεθεί συμφωνία, για τις υπηρεσίες που παρέχουν ως φύλακες άγγελοι των χωρών της Μέσης Ανατολής, για να αποζημιωθούν για παρελθόντα, τρέχοντα και μελλοντικά κόστη», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

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Πιθανότατα αυτό που εννοεί είναι η καταβολή τέλους προς τις ΗΠΑ που θα εξασφαλίζει ασφαλή διέλευση στα Στενά εάν το Ιράν επιχειρεί να τα κρατά κλειστά εφόσον δεν υπάρξει τελική συμφωνίαι με τις ΗΠΑ.

Σημειώνεται πως η Τεχεράνη έχει αναφερθεί κατ’ επανάληψη επίσης στην επιβολή τελών στα Στενά μετά τις 60 ημέρες που θα διαρκέσουν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ που στόχο έχουν την οριστική συμφωνία τερματισμού του πολέμου.

Στο μεταξύ, μετά την ανακοίνωση του Ιράν το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανέφερε πως οι δυνάμεις του παραμένουν «παρούσες και σε επαγρύπνηση» ενώ η ίδια πηγή υποστήριζε το Σάββατο πως οι διελεύσεις συνεχίζονταν με ασφάλεια στα Στενά κάνονταςε λόγο για 55 εμπορικά πλοία που το διέσχισαν.

Ο δε αντιπρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις» πως τα Στενά έχουν κλείσει ενώ ο πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Τιμ Χόκιν είπε στο Reuters πως «το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ»…Η κυκλοφορία συνεχίζει να διεξάγεται κανονικά και οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα παραμείνει έτσι».

Μπρος πίσω στο θέμα του Λιβάνου

Στο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ του Λιβάνου αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση της κατάπαυσης πυρός.

Οι ισραηλινές επιθέσεις «δεν είναι μόνο παραβιάσεις των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός αλλά αντιπροσωπεύουν σαφώς μια επίθεση και μια συνέχιση του πολέμου» ανέφερε η Χεζμπολάχ στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι «ο ισραηλινός κατακτητής ευθύνεται πλήρως» για την κατάσταση. Σύμφωνα με τη φιλοϊρανική οργάνωση, το Ισραήλ «ουδέποτε αποδέχτηκε τους όρους της κατάπαυσης του πυρός», συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο συμφωνίας που υπέγραψαν αυτήν την εβδομάδα οι ΗΠΑ και το Ιράν.

Από την άλλη, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι εκείνη παραβίασε την κατάπαυση του πυρός. «Η Χεζμπολάχ συνεχίζει να παραβιάζει διαρκώς την κατάπαυση του πυρός» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του υπουργείου Όρεν Μαρμορστάιν.

Τελικά, ενόψει των σημερινών αναμενόμενων συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν και της αντίδρασης της Τεχεράνης στο θέμα του Λιβάνου, ο Νετανιάχου διέταξε τα στρατεύματα του Ισραήλ να προσωρήσουν σε παύση πυρός στον Νότιο Λίβανο, χωρίς όμως να αποσυρθούν από τις κατεχόμενες περιοχές, δείχνοντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τηρεί μια στάση αναμονής περιμένοντας και τα αποτέλεσματα από τις αυριανές συζητήσεις στην Ελβετία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δέχτηκε πίεση από την αμερικανική πλευρά ώστε να μην τιναχτούν στον αέρα οι συζητήσεις με την Τεχεράνη, ενώ σε δηλώσεις του ο ίδιος επισήμανε ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στον νότιο Λίβανο «για όσο χρειαστεί», προασπιζόμενος τα βόρεια σύνορα της χώρας του.