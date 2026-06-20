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Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο Σικάγο των ΗΠΑ το βράδυ της Παρασκευής, όταν δύο άτομα που επέβαιναν σε SUV άνοιξαν πυρ εναντίον συγκεντρωμένου πλήθους στη συνοικία South Side, τραυματίζοντας τουλάχιστον 12 ανθρώπους και προκαλώντας πανικό στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το όχημα σταμάτησε για λίγα δευτερόλεπτα δίπλα σε ομάδα ατόμων, πριν οι επιβαίνοντες πυροβολήσουν και τραπούν σε φυγή. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται οκτώ άνδρες και τέσσερις γυναίκες ηλικίας από 17 έως 47 ετών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε τέσσερα διαφορετικά νοσοκομεία.

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At least 12 people in a crowd on a Chicago street suffered gunshot wounds after an SUV pulled up and two people inside started shooting, police said. – AP pic.twitter.com/9MkWFc7TrL — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 20, 2026

Δύο άνδρες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ αρκετοί ακόμη φέρουν τραύματα από σφαίρες. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν αρχικά μία γυναίκα με δύο τραύματα στην πλάτη και έναν άνδρα με τέσσερα επιφανειακά τραύματα, οι οποίοι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

CHICAGO, ILLINOIS: 12 people were shot & another was injured in a mass drive-by shooting in the Princeton Park neighborhood on Friday night.



Two suspects in a red SUV opened fire on a crowd celebrating Juneteenth.



One victim is in critical condition. No arrests have been… pic.twitter.com/GCOSYnRphT — GeoTechWar (@geotechwar) June 20, 2026

Η Δίωξη Εγκλημάτων έχει αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει συλλήψεις. Σύμφωνα με τις αρχές, μόνο από το βράδυ της Παρασκευής καταγράφηκαν τουλάχιστον 21 περιστατικά πυροβολισμών στην πόλη, με τέσσερις νεκρούς.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε ανήμερα της Juneteenth, της αμερικανικής επετείου για το τέλος της δουλείας, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Ο πάστορας Ντόνοβαν Πράις, τοπικός υποστηρικτής θυμάτων ένοπλης βίας, δήλωσε στο CBS News ότι η εκδήλωση ενός περιστατικού μαζικών πυροβολισμών σε μια τέτοια ημέρα αποτελεί τραγωδία.

«Θα έπρεπε να γιορτάζουμε», είπε. «Τα πυροτεχνήματα δεν θα έπρεπε να μετατρέπονται σε πυροβολισμούς».