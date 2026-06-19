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Τα εγκληματολογικά εργαστήρια ταυτοποίησαν αίμα της αγνοούμενης στην τηλεόραση του υπόπτου, ενώ εξετάζουν σφουγγαρίστρα για ενδείξεις αλλοίωσης στοιχείων στον χώρο.

Η 55χρονη εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου από το σπίτι της, με τις αρχές να διεξάγουν έρευνες μετά την επίσημη δήλωση της εξαφάνισης από τον αδερφό της.

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 55χρονης Σταυρούλας από την Κρήτη, καθώς το βράδυ της Παρασκευής 19/6 οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τον Σκοπιανό ενοικιαστή της που θεωρείται ότι είναι ο κύριος ύποπτος.

Εντοπίστηκε στα Χανιά ο Σκοπιανός ενοικιαστής της 55χρονης

Η σύλληψη του έγινε στο πλαίσιο του αυτοφώρου για δενδρύλλια κάνναβης και σύντομα θα βγει το ένταλμα σύλληψης για την 45χρονη, καθώς στο σπίτι βρήκε το κλιμάκιο της σήμανσης από την Αθήνα ίχνη αίματος με τη μέθοδο blue light.

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Ο ύποπτος

Βρήκαν πολλές μικρές κηλίδες αίματος (ψέκασμα) στην τηλεόραση και κηλίδα πρόχειρα καθαρισμένη στο σαλόνι. Αναμένουν αποτελέσματα και από τη σφουγγαρίστρα που φαίνεται να καθάρισε. Θα εξελιχθεί ανάκριση κατά τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου ο 43χρονος να τους πει τι έγινε, πως, και που βρίσκεται η σορός.

Επιπλέον, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που παρουσίασε το Star, οι έρευνες των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων στο σπίτι του ενοικιαστή οδήγησαν στον εντοπισμό κηλίδων αίματος. Συγκεκριμένα, δείγματα που βρέθηκαν πάνω στην τηλεόραση έχουν ταυτοποιηθεί ως αίμα της Σταυρούλας. Οι αστυνομικοί πήραν στα εργαστήρια ακόμη και τη σφουγγαρίστρα του αλλοδαπού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έγινε προσπάθεια καθαρισμού και αλλοίωσης στοιχείων, ενώ ο έλεγχος δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε από το σπίτι της στις 30 Μαΐου. Για την εντοπισμό της έχει ενεργοποιηθεί ο κοινωνικός συναγερμός Silver Alert, καθώς η ζωή της ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Το ημερολόγιο έδειχνε 30 Μαΐου και η Σταυρούλα ήταν στο σπίτι των γονιών της στον Βαρύπετρο Χανίων. Η ίδια, λίγες ώρες πριν την εξαφάνισή της κάλεσε έναν εργάτη που της είχε κάνει κάποιες εργασίες και του είπε ότι θα είναι εκεί μέχρι της 17:30, αλλά μετά από λίγο του είπε να πάει πιο γρήγορα, γιατί θα φύγει. Ο άνθρωπος της εξήγησε πως δεν είχε αυτοκίνητο διαθέσιμο, και την προέτρεψε να το αφήσουν για μία άλλη φορά. Εκείνη όμως επέμενε και του είπε: «Θα αργήσω να σου δώσω τα λεφτά μετά».

Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε λίγες μέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 7 Ιουνίου όταν ο αδερφός της Σταυρούλας την αναζήτησε και δεν την βρήκε. «Ήμουν στο νοσοκομείο για ένα θέμα υγείας που είχα, και νοσηλεύτηκα. Όταν βγήκα από το νοσοκομείο δεν έβρισκα την αδερφή μου και ειδοποίησα τις Αρχές», είπε ο ίδιος. «Το τηλέφωνο είναι κλειστό και μάλιστα στο Viber γράφει τελευταία εμφάνιση 30 Μαΐου στα Χανιά», προσέθεσε ο αδερφός της.