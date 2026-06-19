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Θύμα αιματηρής ενέδρας έξω από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Ισημερινού έπεσε ο 39χρονος Κάρλος Αλμπέρτο Σουαστέγκι Βιγιανουέβα, ηγετικό στέλεχος της συμμορίας Λος Άγκιλας, η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις αρχές της χώρας.

🚨15 y 16 años estos angelitos que asesinaron a dos personas en el aeropuerto de #Guayaquil!!! Qué dirá ahora @PaolaCabezasC!! El fallecido fue identificado como Carlos Alberto Suástegui Villanueva, un duro de Los Águilas en El Triunfo. Se indicó que tenía antecedentes policiales… https://t.co/JNTE6fInPk pic.twitter.com/xn3UYMIse1 Advertisement Advertisement June 18, 2026

Σύμφωνα με βίντεο από κάμερες ασφαλείας, οι δράστες περίμεναν στην έξοδο των αφίξεων κρατώντας λούτρινα αρκουδάκια και λουλούδια, ώστε να μην κινήσουν υποψίες. Όταν ο Βιγιανουέβα εμφανίστηκε, ένας από αυτούς έβγαλε όπλο που είχε κρύψει πίσω από το παιχνίδι και τον πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση.

🇪🇨 🚨 DETALLES DEL CRIMEN EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL



Un ataque armado en los exteriores del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo dejó un muerto y dos heridos.



Dos sicarios camuflados con un peluche y flores interceptaron a la víctima a las 18:00 h en arribos internacionales.… pic.twitter.com/m0MVp0BAEB June 18, 2026

Στη συνέχεια, δεύτερος συνεργός φέρεται να του έδωσε τη χαριστική βολή. Από την επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά και ένας πολίτης που βρισκόταν δίπλα στο θύμα. Η Λος Άγκιλας συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών και εκβιασμούς, σε μια χώρα που αποτελεί σημαντικό κόμβο διακίνησης κοκαΐνης.

Λίγο αργότερα, η αστυνομία συνέλαβε δύο ανήλικους, ηλικίας 15 και 16 ετών, ως βασικούς υπόπτους για τη δολοφονία.