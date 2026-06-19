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Θύμα αιματηρής ενέδρας έξω από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Ισημερινού έπεσε ο 39χρονος Κάρλος Αλμπέρτο Σουαστέγκι Βιγιανουέβα, ηγετικό στέλεχος της συμμορίας Λος Άγκιλας, η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις αρχές της χώρας.

Σύμφωνα με βίντεο από κάμερες ασφαλείας, οι δράστες περίμεναν στην έξοδο των αφίξεων κρατώντας λούτρινα αρκουδάκια και λουλούδια, ώστε να μην κινήσουν υποψίες. Όταν ο Βιγιανουέβα εμφανίστηκε, ένας από αυτούς έβγαλε όπλο που είχε κρύψει πίσω από το παιχνίδι και τον πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση.

Στη συνέχεια, δεύτερος συνεργός φέρεται να του έδωσε τη χαριστική βολή. Από την επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά και ένας πολίτης που βρισκόταν δίπλα στο θύμα. Η Λος Άγκιλας συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών και εκβιασμούς, σε μια χώρα που αποτελεί σημαντικό κόμβο διακίνησης κοκαΐνης.

Λίγο αργότερα, η αστυνομία συνέλαβε δύο ανήλικους, ηλικίας 15 και 16 ετών, ως βασικούς υπόπτους για τη δολοφονία.

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