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Δύο 17χρονους Ελληνες από την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη συνέλαβε η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος, καθώς κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε διεθνές δίκτυο παιδικής πορνογραφίας, εκβιασμών και ψυχολογικής βίας.

Οι δύο ανήλικοι φέρονται να αποτελούν μέλη ενός οργανωμένου, διεθνούς διαδικτυακού δικτύου με εξτρεμιστική και σαδιστική δράση, το οποίο στοχοποιούσε συστηματικά ανήλικα θύματα.

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Πώς δρούσαν

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας οι δύο 17χρονοι χρησιμοποιούσαν λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσεγγίζουν, να απειλούν και να εκβιάζουν ανήλικα κορίτσια. Στόχος τους ήταν η απόσπαση πορνογραφικού υλικού. Ωστόσο, η δράση της συγκεκριμένης ομάδας ξεπερνούσε τα όρια της παραγωγής υλικού κακοποίησης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα οι δράστες ασκούσαν έντονη ψυχολογική πίεση στα θύματα για να καμφθούν οι αντιστάσεις τους. Στην συνέχεια παρότρυναν και εξανάγκαζαν τα κορίτσια να χαράξουν στο σώμα τους τα ονόματα ή τα ψευδώνυμα που χρησιμοποιούσαν οι δράστες στο διαδίκτυο.

Οι δράστες όμως δεν έμενα μόνο εκεί. Στο πλαίσιο της σαδιστικής τους δράσης, σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρούσαν να ωθήσουν τα θύματα σε αυτοκαταστροφικές ή ακόμα και αυτοκτονικές ενέργειες.

«Πρόκειται για ένα δομημένο διεθνές δίκτυο, τα μέλη του οποίου επιδιώκουν την πλήρη χειραγώγηση και εξόντωση της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανηλίκων», αναφέρουν πηγές της έρευνας.

Το χρονικό της σύλληψης και η διεθνής συνεργασία

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, 18 Ιουνίου 2026, μετά από εμπεριστατωμένη ψηφιακή ανάλυση και στενή συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές, συγκεκριμένα το NCMEC (Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά) και το Homeland Security Investigation (HSI).

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στο Ηράκλειο Κρήτης (με τη συνδρομή του Α.Τ. Μαλεβιζίου) και της Υποδιεύθυνσης Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, εντόπισαν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των δύο υπόπτων και εισέβαλαν ταυτόχρονα στις οικίες τους, παρουσία δικαστικών λειτουργών.

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Κατά τις έρευνες στις οικίες των κατηγορούμενων, παρουσία δικαστικών λειτουργών, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

ηλεκτρονικός υπολογιστής

σκληρός δίσκος Η/Υ και εξωτερικός σκληρός δίσκος.

Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα που διενεργήθηκε στα ανωτέρω ψηφιακά πειστήρια, βρέθηκαν βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, καθώς και φωτογραφίες και βίντεο αυτοτραυματισμού ατόμων.

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Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, αντίστοιχα, για εργαστηριακή εξέταση.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές και παραπέμφθηκαν σε κύρια Ανάκριση.

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