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Οι δράστες αφαίρεσαν βίαια το έμβρυο από την κοιλιά της θύματος, με τις αστυνομικές αρχές να διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του βρέφους.

Η 21χρονη είχε εξαφανιστεί στις 16 Ιουλίου ενώ μετέβαινε σε προγραμματισμένο προγεννητικό έλεγχο, έχοντας επιβιβαστεί σε μοτοσικλέτα μιας γυναίκας που γνώρισε πρόσφατα.

Οι αρχές εξετάζουν τη συγκεκριμένη γυναίκα που οδηγούσε τη μοτοσικλέτα, χωρίς ωστόσο να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες μέχρι στιγμής.

Η οικογένεια του θύματος απηύθυνε δραματική έκκληση για την επιστροφή του μωρού, ενώ η υπόθεση προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις στη χώρα.

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Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Κολομβία η άγρια δολοφονία της 21χρονης Μαρίας Καμίλα Ποτόσι, η οποία βρισκόταν στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ οι αστυνομικές αρχές διαπίστωσαν ότι το έμβρυο είχε αφαιρεθεί από την κοιλιά της.

Η Ποτόσι είχε εξαφανιστεί στις 16 Ιουλίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στο Κάλι για έναν προγραμματισμένο προγεννητικό έλεγχο. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε αποκαλύψει σε συγγενείς και φίλους ότι περίμενε κοριτσάκι, γεγονός που κάνει την υπόθεση ακόμη πιο τραγική.

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Βίντεο από κάμερα ασφαλείας λίγο πριν από την εξαφάνισή της δείχνει την 21χρονη να επιβαίνει σε μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε μία γυναίκα που είχε γνωρίσει περίπου δύο μήνες νωρίτερα μέσω τοπικού προγράμματος υποστήριξης εγκύων. Η συγκεκριμένη γυναίκα έχει ήδη καταθέσει στις Αρχές και βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον της.

fue la última imágen de María Camila Potosí coñ vida, El pasado 16 de julio salió desde el barrio Meléndez rumbo al puesto de salud de Polvorines, donde tenía sus controles médicos. Esa fue la última vez que su familia supo de ella.

Tenia, apenas 21 años y ocho meses de embarazo pic.twitter.com/zjqYM5LRN4 July 22, 2026

Οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του νεογέννητου, ενώ εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια γύρω από το ειδεχθές έγκλημα.

Η μητέρα της 21χρονης, Άλμπα Γκόμεζ, απηύθυνε δραματική έκκληση σε όσους ενδέχεται να κρατούν το βρέφος, το οποίο είχε ήδη ονομάσει Αλάχια. «Το μόνο που ζητώ είναι να βρεθεί το μωρό μου. Πιστεύω ότι είναι ακόμη ζωντανό και παρακαλώ όσους το έχουν να ακούσουν τη συνείδησή τους και να μου το επιστρέψουν», δήλωσε συγκινημένη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, λίγες ώρες πριν από την εξαφάνισή της η Ποτόσι είχε βοηθήσει έναν άρρωστο συγγενή και στη συνέχεια ενημέρωσε τη μητέρα της ότι θα πήγαινε σε μια έκτακτη ιατρική επίσκεψη. Όταν δεν επέστρεψε στο σπίτι, ο σύζυγός της ειδοποίησε τις Αρχές και ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό της.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις στην Κολομβία. Η γερουσιαστής Τζένιφερ Πεντράζα έκανε λόγο για ένα αποτρόπαιο έγκλημα, ζητώντας την άμεση απόδοση δικαιοσύνης, ενώ η πρώην υποψήφια για την προεδρία Σόντρα Μακόλινς επέκρινε τις Αρχές, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η Εισαγγελία και η αστυνομία θα προχωρήσουν σε άμεσες και αποτελεσματικές ενέργειες για την εξιχνίαση της υπόθεσης.