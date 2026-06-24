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Μετά τον επεισοδιακό χωρισμό της από τον Πικέ, η Σακίρα έχει διατηρήσει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, απολαμβάνοντας την παρέα των παιδιών της και την άνοδο της καριέρας της, με αφορμή την εντυπωσιακή εμφάνισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η αλήθεια πίσω από το viral στιγμιότυπο στο γήπεδο

Τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει video με πρωταγωνίστρια την τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια του αγώνα της Αργεντινής με την Αυστρία για το Μουντιάλ 2026, με αρκετούς χρήστες να αναρωτιούνται αν ένιωσε άβολα ή αν κάτι συνέβη που δεν φαινόταν ξεκάθαρα στην εικόνα.

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Η κάμερα κατέγραψε ένα άτομο που καθόταν αριστερά της, να σκύβει προς την Σακίρα, να την αγκαλιάζει και να τη φιλά στο μάγουλο.

Arjantin – Avusturya maçında dev ekrana yansıtılan Shakira, tribünlerden büyük ilgi gördü. https://t.co/ng1yt9QMxj pic.twitter.com/hQWYiE519J June 22, 2026

Η αλήθεια, όμως, ήταν πολύ διαφορετική από αυτήν που περίμεναν κάποιοι. Το άτομο που εμφανιζόταν στο βίντεο δεν ήταν κάποιος άγνωστος θαυμαστής ή προσκεκλημένος, αλλά ο μεγαλύτερος γιος της, ο 13χρονος Μίλαν. Μαζί με τον μικρότερο αδελφό του, Σάσα, συνόδευαν τη μητέρα τους στον αγώνα, σε μία σπάνια δημόσια οικογενειακή εμφάνιση του.

Το γεγονός ότι ο Μίλαν φορούσε καπέλο και δεν διακρινόταν καθαρά το πρόσωπό του οδήγησε πολλούς σε λανθασμένα συμπεράσματα.