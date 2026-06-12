Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένας… υπερενθουσιώδης αθλητικός ρεπόρτερ προκάλεσε τον γέλωτα στους τηλεθεατές, όταν εγκατέλειψε μια ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση για να βγάλει μια σέλφι με τη διεθνούς φήμης σταρ Σακίρα.

Ο Αργεντινός δημοσιογράφος Mαρσέλο Μπενεντέτο ήταν έτοιμος να μεταδώσει ρεπορτάζ από το εσωτερικό του Σταδίου Αζτέκα στην Πόλη του Μεξικού λίγο πριν από τον εναρκτήριο αγώνα του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, τα επαγγελματικά του καθήκοντα πέρασαν γρήγορα σε δεύτερη μοίρα, όταν εντόπισε τη Σακίρα να κινείται στον χώρο του σταδίου.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια είχε φτάσει στο γήπεδο για να ερμηνεύσει τον νέο ύμνο της διοργάνωσης, «Dai Dai (Let’s Go)», μαζί με τον Νιγηριανό ράπερ Burna Boy, στο πλαίσιο της τελετής έναρξης.

Καθώς οι κάμερες κατέγραφαν τη ζωντανή σύνδεση, ο Μπενεντέτο εμφανίστηκε να μεταδίδει το ρεπορτάζ του από τον αγωνιστικό χώρο, πριν διακόψει ξαφνικά το τηλεοπτικό του πέρασμα για να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να φωτογραφηθεί με την Κολομβιανή σταρ.

Daha Dünya Kupası bile başlamadı ama turnuvanın en iyi videolarından birine şimdiden sahibiz. 🎥



Marcelo Benedetto, Shakira ile fotoğraf çekilebilmek için canlı yayını yarıda bırakıp gidiyor. Öncelikler her zaman önemlidir… 🫡 pic.twitter.com/lZo4HUCUDk — Football Critix (@footballcritix) June 12, 2026

Στο βίντεο που έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αθλητικός δημοσιογράφος φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι η σούπερ σταρ βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, να αφήνει το μικρόφωνό του και να απομακρύνεται από το σημείο της ζωντανής σύνδεσης.

Ο εικονολήπτης του ακολούθησε την κίνησή του Μπενεντέτο, στρέφοντας την κάμερα προς τη Σακίρα, καθώς εκείνη περπατούσε στο κάτω διάζωμα του σταδίου.

Advertisement

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Μπενεντέτο βρήκε την ευκαιρία που περίμενε και πλησίασε την τραγουδίστρια για να της ζητήσει μια φωτογραφία.

Αντί να τον αγνοήσει, η Σακίρα σταμάτησε πρόθυμα και πόζαρε μαζί του. Η Κολομβιανή σταρ έκανε το χαρακτηριστικό σήμα της ειρήνης με τα δάχτυλά της και χαμογέλασε στην κάμερα, ενώ ο ενθουσιασμένος ρεπόρτερ δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του.

Το απόσπασμα διαδόθηκε ταχύτατα στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν χιουμοριστικά ότι ο Μπενεντέτο «έθεσε σωστά τις προτεραιότητές του».

Advertisement