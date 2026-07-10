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Σε ακόμα ένα παιχνίδι του Μουντιάλ 2026 βρέθηκε η Σακίρα, η οποία είναι φαν του ποδοσφαίρου και έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομα της με τα τραγούδια της για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Σακίρα έδωσε το παρών στις κερκίδες του Gillette Stadium της Μασαχουσέτης μαζί με τους γιους της και παρακολούθησε τον αγώνα της Γαλλίας με το Μαρόκο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ.

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Όπως συνηθίζεται, ο σκηνοθέτης «έδειξε» τη Σακίρα στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου, με τους οπαδούς να την αποθεώνουν.

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια αναμένεται να παρευρεθεί και σε άλλους αγώνες του Μουντιάλ, ενώ θα δώσει, φυσικά, το παρών και στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 19 Ιουλίου.