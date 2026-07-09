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Στην τελική του ευθεία μπαίνει το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Η αυλαία των προημιτελικών του Μουντιάλ 2026 ανοίγει με τη σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα σε Γαλλία και Μαρόκο (9/7, 23:00), όπου θα κριθεί το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά, ενώ το πρόγραμμα συνεχίζεται το βράδυ της Παρασκευής (10/7, 22:00) με το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο.

Καθώς η αγωνία κορυφώνεται για το ποιος θα φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής, η εξειδικευμένη πλατφόρμα στατιστικής ανάλυσης «Football Meets Data» παρουσίασε τις πιθανότητες κατάκτησης του τροπαίου για τις ομάδες των «8».

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52% that the Final matchup will be between two of the Top 4 pre-tournament favorites 🇫🇷🇪🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇦🇷.



48% that one of the four underdogs 🇲🇦🇳🇴🇧🇪🇨🇭 will enter the WC Final for the first time ever.



👉 Full probabilities and scenarios in our 🕹️ Simulator pic.twitter.com/8ZdBEok9Aj — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 8, 2026

Σύμφωνα με τα μαθηματικά μοντέλα και τις προσομοιώσεις, ξεχωρίζουν ήδη τέσσερα συγκεκριμένα σενάρια για το ζευγάρι του μεγάλου τελικού, με το καθένα από αυτά να συγκεντρώνει πιθανότητες που ξεπερνούν το 12%:

1. Αργεντινή εναντίον Γαλλίας — 13,7%

2. Γαλλία εναντίον Αγγλίας — 13,4%

3. Ισπανία εναντίον Αγγλίας — 12,4%

4. Αργεντινή εναντίον Ισπανίας — 12,4%

Όσον αφορά την ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο, η Γαλλία είναι φαβορί σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή με 23,5% πιθανότητες να κερδίσει είναι η τελική νικήτρια. Η Ισπανία είναι η επόμενη με 20,9%, η Αργεντινή με 16,8% και η Αγγλία με 16,7%. Οι πιθανότητες για τη Νορβηγία του Έρλινγκ Χάλλαντ, το Μαρόκο, το Βέλγιο και την Ελβετία, είναι πολύ λιγότερες σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή.

Το Football Meets Data είναι μια δημοφιλής πλατφόρμα ανάλυσης ποδοσφαίρου και στατιστικής. Χρησιμοποιεί εξελιγμένα μοντέλα πιθανοτήτων, προσομοιώσεις (simulators) και αλγόριθμους για να προβλέψει την εξέλιξη των μεγαλύτερων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων παγκοσμίως.