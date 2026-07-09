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Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν είναι τυχαίως ένα από τα πιο κεντρικά πρόσωπα του Μουντιάλ 2026, καθώς μία συγκεκριμένη κίνησή του έχει προκαλέσει ρίγη συγκίνησης και αποδεικνύει ότι πάνω από όλα διαθέτει ήθος και αγάπη για τον πάσχοντα συνάνθρωπο.

Η συγκινητική κίνηση του Νορβηγού

Ο Νορβηγός σούπερ σταρ συγκινήθηκε όταν έμαθε ότι ένας 6χρονος, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, είχε ως μεγαλύτερο είδωλό του τον ίδιο.

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Θέλοντας να σταθεί στο πλευρό της οικογένειας, ο Χάαλαντ και οι γονείς του έστειλαν στους γονείς του μικρού ένα υπογεγραμμένο συλλεκτικό αντίγραφο της φανέλας της Eθνικής Νορβηγίας, συνοδευόμενο από ένα χειρόγραφο γράμμα συμπαράστασης.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Erling Haaland has touched the family of a six-year-old boy who tragically died in a traffic accident.



Erling Haaland and his parents sent the boy's parents a signed National team Shirt and a handwritten letter after learning that Haaland was the child's biggest idol.… pic.twitter.com/iRe5dg94Gv July 9, 2026

«Αγαπητοί γονείς, Ματίας και Τίριλ,

Τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια και η βαθύτατη συμπαράστασή μας σε όλους σας για την απώλεια του Ντένις.

Ως γονείς και αδέλφια κι εμείς οι ίδιοι, είναι αδύνατο να φανταστούμε πραγματικά αυτό που περνάτε. Θέλουμε όμως να γνωρίζετε ότι οι σκέψεις μας είναι μαζί σας σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.

Μάθαμε ότι ο Ντένις αγαπούσε το ποδόσφαιρο. Γι’ αυτό θελήσαμε να σας στείλουμε αυτό το δώρο.

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Με εκτίμηση,

Έρλινγκ Χάαλαντ

Η οικογένεια Χάαλαντ»❤️

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