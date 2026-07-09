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Η σύντροφός του, Ιζαμπέλ Χάουγκσενγκ, σημειώνει τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση ακολούθων στο Instagram μεταξύ των συντρόφων των ποδοσφαιριστών.

Η ίδια αναπτύσσει επαγγελματική δραστηριότητα στον χώρο της μόδας και της δημιουργίας περιεχομένου, έχοντας πλέον ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο ακόλουθους.

Στη σχετική λίστα δημοτικότητας ακολουθούν οι σύντροφοι των Νεϊμάρ, Έντρικ, Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η εθνική ομάδα της Νορβηγίας προετοιμάζεται για τον κρίσιμο προημιτελικό αγώνα απέναντι στην Αγγλία το ερχόμενο Σάββατο.

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Ενώ ο Έρλινγκ Χάαλαντ γράφει ιστορία στα γήπεδα της Αμερικής, η σύντροφός του, Ιζαμπέλ Χάουγκσενγκ, σπάει τα δικά της ρεκόρ.

Ο 25χρονος σούπερ σταρ της Νορβηγίας και της Μάντσεστερ Σίτι έχει αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή του Μουντιάλ 2026, χάρη στις ξεκαρδιστικές αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα και τις εντυπωσιακές του επιδόσεις στο γήπεδο, εξασφαλίζοντας την πρόκριση της χώρας του στους προημιτελικούς.

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Ο Χάαλαντ σκόραρε δύο γκολ εναντίον της Βραζιλίας, μια μέρα που χαρακτήρισε ως μία από τις «πιο τρελές» στην ιστορία της Νορβηγίας.

Η selfie που δημοσίευσε για να γιορτάσει το γεγονός έγινε μία από τις αναρτήσεις που συγκέντρωσαν πολύ γρήγορα ένα εκατομμύριο «μου αρέσει» μέσα σε μία ώρα, σύμφωνα με το Cosmopolitan.

Στη συνέχεια, η ομάδα του θα αντιμετωπίσει την Αγγλία σε έναν αγώνα που θα κρατήσει όλους σε αγωνία το Σάββατο (11 Ιουλίου), με τη νικήτρια να εξασφαλίζει θέση στους ημιτελικούς.

Όμως, ο Χάαλαντ δεν είναι ο μόνος σταρ που ξεχώρισε σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς και η σύντροφός του, η 22χρονη Ιζαμπέλ, με την οποία απέκτησαν ένα γιο τον Δεκέμβριο του 2024, απολαμβάνει επίσης μεγάλη δημοτικότητα στους οπαδούς.

Όπως αναφέρει το περιοδικό Vantix, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Social Blade, η Ιζαμπέλ κατέχει προς το παρόν το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση ακολούθων σε «WAG» (σύζυγοι και σύντροφοι ποδοσφαιριστών) στο τουρνουά μέχρι στιγμής.

Παρόλο που έχουμε διανύσει μόλις οκτώ ημέρες στον Ιούλιο, ο αριθμός των ακολούθων της στο Instagram έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 322.200.

Αυτή τη στιγμή έχει πάνω από ένα εκατομμύριο ακόλουθους, ενώ όλες οι αναρτήσεις της συγκεντρώνουν χιλιάδες «μου αρέσει».

Η Ιζαμπέλ αρχίζει να χτίζει μια καριέρα στον χώρο της μόδας και της δημιουργίας περιεχομένου, ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι θα είναι πρέσβειρα της μάρκας κοσμημάτων Langgaard.

Ποιες WAGS έπονται

Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται η σύντροφος του Νεϊμάρ, Μπρούνα Μπιάνκαρντι, η οποία κέρδισε 212.850 ακόλουθους, ενώ η Γκαμπριέλι Μιράντα, σύντροφος του Έντρικ, βρίσκεται στην τρίτη θέση, αφού αύξησε τους ακόλουθούς της κατά το εντυπωσιακό νούμερο των 205.485.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η σύζυγος του Λιονέλ Μέσι, Αντονέλα Ροκούτσο, η οποία κέρδισε 183.487 ακόλουθους σε μία μόνο μέρα, ενώ η αρραβωνιαστικιά του Κριστιάνο Ρονάλντο, η Τζόρτζια Ροντρίγκεζ, κέρδισε επιπλέον 176.343.

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