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Η συχνή μετακίνηση των παικτών σε διάφορες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια του τουρνουά έχει επιβαρύνει σημαντικά τη σωματική κατάσταση της ομάδας.

Ο τεχνικός της ομάδας αποδίδει τα συμπτώματα στις συνεχείς πτήσεις και στη χρήση κλιματιστικών, εκφράζοντας την ελπίδα για πλήρη ανάρρωση πριν από τον κρίσιμο αγώνα.

Παράλληλα, η αντίπαλος Αγγλία προετοιμάζεται για την αναμέτρηση με σημαντικές απουσίες παικτών λόγω τιμωριών και τραυματισμών που προέκυψαν από τον προηγούμενο αγώνα.

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Η Νορβηγία πανηγύρισε μία από τις μεγαλύτερες νίκες της ιστορίας της αποκλείοντας τη Βραζιλία, όμως λίγες ημέρες πριν από τον προημιτελικό του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αγγλία αντιμετωπίζει ένα απρόσμενο πρόβλημα.

Σύμφωνα με νορβηγικά δημοσιεύματα, που επικαλείται η Daily Mail, αρκετά μέλη της αποστολής ταλαιπωρούνται από ήπια συμπτώματα ίωσης και έντονη κόπωση, μετά από εβδομάδες συνεχών μετακινήσεων για τους αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν τον ιστορικό θρίαμβο επί της «Σελεσάο».

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England's next World Cup opponents Norway hit by sickness fears after letting players party https://t.co/DeZ6Dh0g4L — Daily Mail Sport (@MailSport) July 7, 2026

Ίωση και εξάντληση των παικτών της Νορβηγίας μετά τα ατελείωτα ταξίδια

Σύμφωνα με τη νορβηγική Dagbladet, η αποστολή έχει διανύσει χιλιάδες χιλιόμετρα από την έναρξη του τουρνουά, ταξιδεύοντας διαδοχικά μεταξύ Βοστώνης, Νιου Τζέρσεϊ, Ντάλας και Νέας Υόρκης, κάτι που φαίνεται να έχει επιβαρύνει την κατάσταση αρκετών παικτών.

Ο επιθετικός της Κρίσταλ Πάλας, Γιόργκεν Στραντ Λάρσεν, έχασε την πρεμιέρα λόγω πυρετού, ενώ ο αμυντικός Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν απουσίασε από τον αγώνα με τη Βραζιλία εξαιτίας ίωσης. Ακόμη και ο ίδιος ο Σόλμπακεν είχε εμφανιστεί να βήχει έντονα σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου.

Ο Νορβηγός τεχνικός επιχείρησε πάντως να καθησυχάσει τις ανησυχίες.

«Στην πραγματικότητα μόνο ο Γιόργκεν είχε πυρετό. Υπήρξαν όμως διάσπαρτα κρούσματα με βήχα και ερεθισμένο λαιμό. Με τα κλιματιστικά, τις πτήσεις, τα αποδυτήρια και μια αποστολή άνω των 50 ατόμων, θα ήταν περίεργο να μη νοσήσει κανείς», δήλωσε.

Η Νορβηγία μεταβαίνει στο Μαϊάμι αρκετές ημέρες πριν από τον προημιτελικό, ελπίζοντας ότι ο επιπλέον χρόνος ξεκούρασης θα επιτρέψει στους παίκτες να αναρρώσουν πλήρως.

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Η Νορβηγία συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου και καλείται τώρα να ξεπεράσει το εμπόδιο της Αγγλίας, σε μία αναμέτρηση που θα κρίνει το εισιτήριο για την τετράδα του Μουντιάλ 2026.

Η Αγγλία έρχεται με φόρα, αλλά και απουσίες

Από την πλευρά της η ομάδα του Τόμας Τούχελ εξασφάλισε την πρόκρισή της επικρατώντας με 3-2 του Μεξικού σε έναν δραματικό αγώνα στο ιστορικό Στάδιο Αζτέκα.

Τα «Τρία Λιοντάρια» θα παραταχθούν χωρίς τον τιμωρημένο Τζάρελ Κουάνσα, ο οποίος αποβλήθηκε απέναντι στο Μεξικό, ενώ εκτός μάχης έχει τεθεί και ο Τζόρνταν Χέντερσον, που υπέστη κάταγμα στον καρπό έπειτα από άτσαλη πτώση πάνω σε διαφημιστική πινακίδα. Αμφίβολη παραμένει και η συμμετοχή του Ρις Τζέιμς, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

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