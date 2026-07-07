Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το όνομα του Έρλινγκ Χάαλαντ αποτελεί το Νο1 θέμα συζήτησης για όσους παρακολουθούν το Μουντιάλ 2026, καθώς μετά την πρόκριση της Νορβηγίας στους «8» της διοργάνωσης, τα social media έχουν κυριολεκτικά «τρελαθεί» με τον σύγχρονο βίκινγκ, ψάχνοντας εξονυχτικά κάθε πτυχή της ζωής του.

24χρονη καλλονή είναι φτυστή ο Έρλινγκ Χάαλαντ

Ο Χάαλαντ έχει μία ιδιαίτερη, σκανδιναβική ομορφιά που αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης, καθώς μία νεαρή Ρωσίδα, η Αναστασία Κοστρομιτίνα του μοιάζει καταπληκτικά! Η εντυπωσιακή 24χρονη που είναι μοντέλο, ξανθιά με μπλε μάτια και έχει ύψος 1,70 μ αποφάσισε να αξιοποιήσει αυτές τις αρετές δημιουργώντας ένα βίντεο όπου μιμείται τις εκφράσεις του διάσημου ποδοσφαιριστή.

Advertisement

Advertisement

Το βίντεο που ανάρτησε η Κοστρομιτίνα συνοδεύτηκε από το χιουμοριστικό μήνυμα “το trend μπορεί να σταματήσει τώρα”, αναφερόμενη στις συγκρίσεις που δέχεται συνεχώς. Η ανάρτηση έγινε αμέσως viral και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις από το κοινό των social media. Οι χρήστες χωρίστηκαν ανάμεσα σε θετικά και αρνητικά σχόλια, με πολλούς να εκφράζουν την έκπλησή τους για την εντυπωσιακή ομοιότητα.

Η ίδια μίλησε σε ρώσικα μέσα και αποκάλυψε πως δεν ήταν και πολύ εύκολο στην αρχή να αποδεχθεί πως μοιάζει τόσο πολύ με τον σκόρερ λέγοντας:«Για να είμαι ειλικρινής, πέρασα από όλα τα στάδια της άρνησης. Στην αρχή, δεν καταλάβαινα πόσο του έμοιαζα. Μετά ένιωσα λίγο πληγωμένη. Αλλά τώρα καταλαβαίνω ότι το να είσαι τόσο σπουδαίος αθλητής, έστω και μόνο σωματικά, είναι πολύ ωραίο».