Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εταιρεία Skims παρουσίασε τη νέα της καμπάνια για τη συλλογή Everyday Cotton με πρωταγωνίστρια το μοντέλο Hailey Bieber.

Η φωτογράφιση του Mert Alas εστιάζει στη λιτότητα και την άνεση των ενδυμάτων, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία του brand για καθημερινά απαραίτητα κομμάτια.

Η Kim Kardashian χαρακτήρισε την Hailey Bieber ως το ιδανικό πρόσωπο για την προώθηση της σειράς λόγω του αβίαστου στυλ της.

Η συλλογή Everyday Cotton, που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2026, δίνει έμφαση στην απλότητα, την εφαρμογή και την καθημερινή χρήση των ρούχων.

Ο Justin Bieber εξέφρασε δημόσια τον ενθουσιασμό του για τη νέα επαγγελματική συνεργασία της συζύγου του μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Skims παρουσίασε τη νέα της καμπάνια με κεντρικό πρόσωπο τη Hailey Bieber, η οποία ποζάρει φορώντας κομμάτια από τη συλλογή Everyday Cotton, μια σειρά που δίνει έμφαση στην καθημερινή άνεση και την απλότητα στο ντύσιμο.

Το μοντέλο και επιχειρηματίας εμφανίζεται σε μια σειρά από λιτές λήψεις, αναδεικνύοντας τις βασικές γραμμές της συλλογής και τη φιλοσοφία του brand γύρω από τα καθημερινά essentials.

Advertisement

Advertisement

«Η Hailey έχει την ικανότητα να κάνει ακόμα και τα πιο απλά κομμάτια να δείχνουν ξεχωριστά», δήλωσε η Kim Kardashian, συνιδρύτρια και Chief Creative Officer της Skims. «Το στυλ της μοιάζει αβίαστο, κάτι που την έκανε ιδανική για να εκφράσει τη φιλοσοφία της Everyday Cotton».

Τη φωτογράφιση ανέλαβε ο Mert Alas, επιλέγοντας ένα καθαρό και minimal αισθητικό αποτέλεσμα, ώστε να αναδειχθούν τα ίδια τα ρούχα χωρίς περιττές παρεμβολές. Στις εικόνες, η Bieber φορά μεταξύ άλλων ένα τριγωνικό bralette και hipster briefs σε απαλό ροζ τόνο, γνωστό από τη Skims ως “Peony”.

Η συλλογή Everyday Cotton, που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2026, έχει εξελιχθεί σε βασικό κομμάτι της ταυτότητας της Skims, δίνοντας έμφαση στην άνεση, την προσιτή πολυτέλεια και την ευκολία στην καθημερινή χρήση. Σε αντίθεση με πιο τολμηρές και statement δημιουργίες του brand, η συγκεκριμένη σειρά επιστρέφει στις βασικές αρχές του: απλότητα, εφαρμογή και συμπερίληψη.

Η επιλογή της Bieber για την καμπάνια θεωρείται απόλυτα ευθυγραμμισμένη με αυτή τη φιλοσοφία.

«Τα καλά basics είναι η βάση κάθε γκαρνταρόμπας», δήλωσε η Kim Kardashian. «Η συλλογή Everyday Cotton έχει όλα όσα αναζητώ: είναι απαλή, άνετη και φοριέται εύκολα σε κάθε περίσταση. Είναι τα κομμάτια στα οποία επιστρέφω ξανά και ξανά».

Την ίδια στιγμή, ο Justin Bieber μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την καμπάνια, δείχνοντας τον ενθουσιασμό του για τη νέα συνεργασία.

Μία ημέρα νωρίτερα, η Hailey Bieber είχε δημοσιεύσει ένα σπάνιο οικογενειακό στιγμιότυπο με τον τραγουδιστή και τον γιο τους, Jack, με αφορμή την Ημέρα του Πατέρα, σχολιάζοντας ότι το παιδί μοιάζει ολοένα και περισσότερο με τον πατέρα του.