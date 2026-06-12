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Κάθε εμφάνιση της Αντριάνα Λίμα στην πασαρέλα της Victoria’s Secret εξακολουθεί να εντυπωσιάζει, με πολλούς να αναρωτιούνται πώς διατηρεί τη σωματική της κατάσταση σε τόσο υψηλό επίπεδο. Το 45χρονο supermodel παραμένει γνωστό για τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς και τη διαχρονική του φόρμα, αποτέλεσμα ενός ιδιαίτερα απαιτητικού τρόπου ζωής.

Πίσω από τη λάμψη των διεθνών επιδείξεων κρύβεται ένα αυστηρό πρόγραμμα προπόνησης που συνδυάζει συστηματική άσκηση και πειθαρχημένη διατροφή, σύμφωνα με τη DailyMail. Η καθημερινότητά της περιλαμβάνει έντονη γυμναστική και συχνά γεύματα μέσα στη μέρα, στοιχεία που συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσικής της κατάστασης.

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Η Λίμα παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της μόδας, αποδεικνύοντας ότι η συνέπεια και η πειθαρχία είναι καθοριστικές για τη διαχρονική εικόνα ενός top model.

Όπως έχει δηλώσει η ίδια στο παρελθόν: «Βρίσκομαι στο γυμναστήριο κάθε μέρα. Και όταν δεν είμαι στο γυμναστήριο, γυμνάζομαι κάπου αλλού, ακόμη και στο υπνοδωμάτιό μου».

Σε άλλη της συνέντευξη έχει αποκαλύψει ότι η πυγμαχία αποτελεί περίπου το 80% των προπονήσεών της, υπό την καθοδήγηση του Michael Olajide Jr.,πρώην πρωταθλητή πυγμαίας μεσαίων βαρών.

Παράλληλα, προπονείται και με τον προσωπικό γυμναστή της Τέιλορ Σουίφτ, Κιρκ Μάγιερς, ο οποίος έχει δηλώσει για την Αντριάνα Λίμα: «Είναι πραγματικά ασταμάτητη και όλα τα υπόλοιπα μοντέλα τη θεωρούν πηγή έμπνευσης. Είναι γνωστή στον χώρο για το ότι κάνει τις πιο σκληρές προπονήσεις από όλα τα μοντέλα και τους Αγγέλους της Victoria’s Secret. Όλοι μιλούν με θαυμασμό γι’ αυτήν».

How to get a body like a Victoria's Secret Angel: As Adriana Lima turns 45 she reveals how eating six meals a day, working out with Taylor Swift's PT and a strict boxing regime keeps her in perfect shape https://t.co/UypE4R7Z9H Advertisement June 12, 2026

Το διάσημο μοντέλο έχει παραδεχθεί επίσης, ότι ταξιδεύει πάντοτε με το σχοινάκι γυμναστικής της, ώστε να μην έχει ποτέ δικαιολογία για να χάσει μία προπόνηση. Σε συνέντευξή της στο Insider το 2017 είχε δηλώσει: «Μου αρέσει να ιδρώνω και προτιμώ τις έντονες προπονήσεις, ότι τις αργές. Είμαι πάντα έτοιμη. Γι’ αυτό βρίσκομαι σε αυτόν τον χώρο εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια».

Η Αντριάνα Λίμα είναι επίσης δρομέας ενώ όταν επιθυμεί κάτι πιο χαλαρωτικό, στρέφεται στη γιόγκα, τη μέθοδο Lagree και το Pilates, τα οποία αποτελούν τις αγαπημένες της εναλλακτικές μορφές άσκησης.

Η Αντριάνα Λίμα ακολουθεί ένα ιδιαίτερα αυστηρό πρόγραμμα διατροφής και ευεξίας, το οποίο συνδυάζεται με έντονη άσκηση και πειθαρχημένο τρόπο ζωής. Καταναλώνει καθημερινά έξι μικρά γεύματα, ενώ πίνει περίπου δύο λίτρα νερό, διατηρώντας τον οργανισμό της ενυδατωμένο και ενεργό. Παράλληλα, δίνει μεγάλη σημασία στον ύπνο, φροντίζοντας να κοιμάται έως και εννέα ώρες κάθε βράδυ, αλλά και στον διαλογισμό πριν τον ύπνο, που τη βοηθά να χαλαρώνει.

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Το ημερήσιο διατροφικό της πλάνο περιλαμβάνει βρώμη με ξηρούς καρπούς και φρούτα για πρωινό, πρωτεϊνικό ρόφημα για σνακ, καθώς και γεύματα με κοτόπουλο, κινόα ή γλυκοπατάτα. Το απόγευμα επιλέγει λαχανικά και ξηρούς καρπούς, ενώ το βράδυ προτιμά σαλάτες με πρωτεΐνη και ελαφριά σνακ.

Παρά την πειθαρχία της, δεν στερείται εντελώς τις απολαύσεις της, καθώς καταναλώνει περιστασιακά μαύρη σοκολάτα ή κέικ σοκολάτας, το οποίο δηλώνει πως απολαμβάνει ιδιαίτερα, ακόμη κι αν αυτό συνοδεύεται από μικρές «ενοχές».

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(Με πληροφορίες από DailyMail)