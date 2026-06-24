Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η διατροφική συνέργεια περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι συνδυασμοί τροφών ενισχύουν την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, προσφέροντας μεγαλύτερα οφέλη για την υγεία του οργανισμού.

Η βιταμίνη C από το λεμόνι ή τις πιπεριές βοηθά στην καλύτερη απορρόφηση του φυτικού σιδήρου από το σπανάκι και τα όσπρια.

Τα υγιεινά λιπαρά από το ελαιόλαδο, το αβοκάντο και τους ξηρούς καρπούς είναι απαραίτητα για την αξιοποίηση των λιποδιαλυτών βιταμινών στις πράσινες σαλάτες.

Ο συνδυασμός ρυζιού και οσπρίων δημιουργεί μια πλήρη φυτική πρωτεΐνη, ενώ η πιπερίνη του μαύρου πιπεριού αυξάνει σημαντικά την απορρόφηση της κουρκουμίνης από τον κουρκουμά.

Η κατανάλωση σολομού με λαχανικά πλούσια σε ασβέστιο και ο συνδυασμός μήλου με φυστικοβούτυρο προσφέρουν επιπλέον οφέλη, όπως η καλύτερη απορρόφηση ασβεστίου και ο μεγαλύτερος κορεσμός.

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Δεν έχει σημασία μόνο τι βάζουμε στο πιάτο μας, αλλά και πώς συνδυάζουμε τις τροφές. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τον όρο «διατροφική συνέργεια» για να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα θρεπτικά συστατικά λειτουργούν καλύτερα μαζί, ενισχύοντας το ένα τη δράση του άλλου.

Σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική ανασκόπηση του frontiersin.org, η κατανάλωση τροφών σε συνδυασμούς μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερα οφέλη για την υγεία από ό,τι η λήψη μεμονωμένων θρεπτικών συστατικών, καθώς ο οργανισμός αξιοποιεί πιο αποτελεσματικά βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικές ενώσεις.

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Σπανάκι και λεμόνι

Το λεμόνι δεν προσθέτει μόνο γεύση στο σπανάκι. Σύμφωνα με το ncbi.nlm.nih.gov η βιταμίνη C που περιέχει βοηθά τον οργανισμό να απορροφήσει αποτελεσματικότερα τον φυτικό σίδηρο. Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς και επιστημονικά τεκμηριωμένους συνδυασμούς στη διατροφή.

Συμβουλή: Ο συνδυασμός λειτουργεί εξίσου καλά με φακές, ρεβίθια ή φασόλια μαζί με λεμόνι ή πιπεριές.

Πράσινες σαλάτες και υγιεινά λιπαρά

Όπως σημειώνει το Verywell Health οι βιταμίνες Α, D, E και Κ χρειάζονται λίπος για να αξιοποιηθούν από τον οργανισμό. Έτσι, μια σαλάτα με ελαιόλαδο, αβοκάντο ή ξηρούς καρπούς είναι πιο θρεπτική από μια σαλάτα χωρίς καθόλου λιπαρά.

Σολομός και μπρόκολο

Η βιταμίνη D συμβάλλει στην απορρόφηση του ασβεστίου. Γι’ αυτό ο σολομός, που αποτελεί μία από τις καλύτερες διατροφικές πηγές βιταμίνης D, το goodhousekeeping.com σημειώνει ότι συνδυάζεται ιδανικά με το μπρόκολο και άλλα λαχανικά πλούσια σε ασβέστιο.

Ρύζι και φασόλια

Το goodhousekeeping.com επίσης αναφέρει ότι τα φασόλια και το ρύζι ξεχωριστά δεν περιέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα στις ιδανικές αναλογίες. Μαζί όμως σχηματίζουν μια πλήρη φυτική πρωτεΐνη, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους ακολουθούν κυρίως φυτοφαγική διατροφή.

Κουρκουμάς και μαύρο πιπέρι

Πρόκειται ίσως για το πιο γνωστό παράδειγμα διατροφικής συνέργειας. Όπως σημειώνει η επιστημονική πηγή Frontiers in Nutrition η πιπερίνη του μαύρου πιπεριού ενισχύει σημαντικά την απορρόφηση της κουρκουμίνης, της δραστικής ουσίας του κουρκουμά, η οποία έχει αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

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Σμέουρα και μαύρη σοκολάτα

Αν ψάχνουμε ένα πιο υγιεινό γλυκό, αυτός ο συνδυασμός αξίζει την προσοχή μας. Σύμφωνα με το goodhousekeeping.com τα αντιοξειδωτικά του κακάο και των μούρων φαίνεται να δρουν συμπληρωματικά, ενισχύοντας τη συνολική αντιοξειδωτική δράση του γεύματος.

Ντομάτες και ελαιόλαδο

Η ντομάτα είναι πλούσια σε λυκοπένιο, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που συνδέεται με την υγεία της καρδιάς. Ωστόσο, το λυκοπένιο απορροφάται καλύτερα όταν καταναλώνεται μαζί με λιπαρά. Το timesofindia επισημαίνει ότι λίγες σταγόνες ελαιόλαδου σε μια χωριάτικη σαλάτα δεν προσθέτουν μόνο γεύση αλλά και θρεπτική αξία.

Μήλο και φυστικοβούτυρο

Οι φυτικές ίνες του μήλου συνδυάζονται με τα καλά λιπαρά και την πρωτεΐνη του φυστικοβούτυρου, δημιουργώντας ένα σνακ που προσφέρει μεγαλύτερο κορεσμό και πιο σταθερά επίπεδα σακχάρου.

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Όσπρια και ντομάτα ή κόκκινη πιπεριά

Όπως συμβαίνει με το σπανάκι και το λεμόνι, η βιταμίνη C βοηθά στην απορρόφηση του φυτικού σιδήρου. Όπως αναφέρει το vogue.com ένα πιάτο με φακές ή ένα πιάτο με φασόλια που συνοδεύεται από ντομάτα ή πιπεριά αποτελεί έναν ιδιαίτερα έξυπνο διατροφικό συνδυασμό.

Λαχανικά και ξηροί καρποί

Τέλος τα αμύγδαλα, τα καρύδια και οι σπόροι προσφέρουν τα απαραίτητα λιπαρά που βοηθούν τον οργανισμό να απορροφήσει καλύτερα τις λιποδιαλυτές βιταμίνες των λαχανικών. Έτσι, μια σαλάτα με λίγους ξηρούς καρπούς γίνεται πιο πλήρης διατροφικά.

Με πληροφορίες από frontiersin.org,ncbi.nlm.nih.gov,Verywell Health,goodhousekeeping.com,Frontiers in Nutrition,timesofindia,vogue.com

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