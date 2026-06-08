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Στη σύγχρονη εποχή των social media και της συνεχούς δημόσιας έκθεσης, η εικόνα των διάσημων προσώπων βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο της προσοχής. Ιδιαίτερα τα supermodels, που έχουν συνδέσει την καριέρα τους με την εξωτερική εμφάνιση, συχνά γίνονται αντικείμενο σχολιασμού όταν παρουσιάζουν εμφανείς αλλαγές στην όψη τους. Κάθε νέα εμφάνιση μπορεί να προκαλέσει έντονες αντιδράσειςαι συζητήσεις γύρω από την αισθητική ιατρική και τις πλαστικές επεμβάσεις.

Izabel Goulart

Η Βραζιλιάνα καλλονή δέχθηκε έντονα σχόλια μετά την εμφάνισή της στο φεστιβάλ των Καννών, όπου αρκετοί παρατήρησαν πιο «τεντωμένο» πρόσωπο και αλλαγές στα μάτια της. Η ίδια δεν έχει παραδεχτεί σημαντικές αισθητικές επεμβάσεις, αλλά έχει δηλώσει ότι κάνει θεραπείες δέρματος μία ή δύο φορές τον χρόνο. Πλαστικός χειρουργός που σχολίασε στο δημοσίευμα εκτίμησε ότι ίσως έχει κάνει ανόρθωση φρυδιών (brow lift) και πιθανώς fillers στα ζυγωματικά.

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Adriana Lima

Το 2023 προκάλεσε συζητήσεις όταν εμφανίστηκε σε πρεμιέρα με διαφορετική όψη στο πρόσωπο, οδηγώντας σε φήμες για αισθητικές παρεμβάσεις. Η ίδια απάντησε δημόσια ότι πρόκειται απλώς για το πρόσωπο μιας κουρασμένης μητέρας. Γιατροί που σχολίασαν στα media υπέθεσαν ότι ίσως υπήρξαν fillers, Botox/νευροτοξίνες, νήματα PDO ή ανόρθωση φρυδιών, επισημαίνοντας όμως ότι αλλαγές μπορεί να οφείλονται και σε ορμόνες, φάρμακα ή θέματα υγείας.

Behati Prinsloo

Έγινε viral το 2025 όταν βίντεο από backstage επίδειξης της Victoria’s Secret έκανε χρήστες να σχολιάσουν ότι έμοιαζε διαφορετική. Ένας χειρουργός εκτίμησε πιθανή κροταφική ανόρθωση φρυδιών (temporal brow lift) και πιθανή αύξηση όγκου στα χείλη μέσω fillers.

Heidi Klum

Πολλοί σχολίασαν ότι φαίνεται να «γερνάει ανάποδα» λόγω της πολύ νεανικής εικόνας της.

Η ίδια έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι έχει κάνει χειρουργικές επεμβάσεις στο πρόσωπο ή στο σώμα, αν και αργότερα δήλωσε ότι είναι θετική στο Botox. Γιατρός που αναφέρεται στο άρθρο εκτίμησε ότι ίσως κάνει Botox και fillers, όχι όμως μεγάλες επεμβάσεις.

Janice Dickinson

Σε αντίθεση με τις άλλες, έχει μιλήσει ανοιχτά για αισθητικές επεμβάσεις. Πρόσφατα αποκάλυψε ότι έκανε ολική ανανέωση προσώπου με lifting προσώπου και λαιμού, ανόρθωση φρυδιών, lifting χειλιού, μεταφορά λίπους στο πρόσωπο, laser resurfacing για αναζωογόνηση δέρματος.

Rosie Huntington-Whiteley

Η Rosie Huntington-Whiteley προκάλεσε φήμες για αισθητικές επεμβάσεις όταν εμφανίστηκε με πιο πρησμένο πρόσωπο σε εκδήλωση. Ωστόσο, η ίδια έχει δηλώσει ότι πολλές αλλαγές στην εμφάνισή της οφείλονται στη φυσική ωρίμανση, στο μακιγιάζ και στις αλλαγές στο στυλ της.

Amelia Gray Hamlin

Η Amelia Gray Hamlin σχολιάστηκε έντονα όταν εμφανίστηκε με πιο έντονα ζυγωματικά και γεμάτα χείλη. Η ίδια έχει παραδεχτεί ότι έκανε ρινοπλαστική και ενέσιμες θεραπείες στα χείλη, ενώ ειδικοί εκτιμούν πιθανές επιπλέον αισθητικές παρεμβάσεις.