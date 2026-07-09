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Η μελέτη παρακολούθησε 1.800 άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω για αρκετά χρόνια, καταγράφοντας τις διατροφικές τους συνήθειες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και οσπρίων μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης άνοιας, ειδικά σε όσους παρουσιάζουν προδιάθεση.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι πρόκειται για παρατηρητική μελέτη και η διατροφή αποτελεί έναν μόνο από τους πολλούς παράγοντες υγείας.

Η υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών σε καθημερινή βάση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη συνολική υγεία και την ποιότητα ζωής.

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Η σωστή διατροφή είναι γνωστό ότι συμβάλλει στη διατήρηση της καλής υγείας του εγκεφάλου. Μια νέα επιστημονική έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open, δείχνει ότι μια αντιφλεγμονώδης διατροφή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, ακόμη και σε άτομα που έχουν αυξημένο βιολογικό κίνδυνο λόγω ορισμένων δεικτών στο αίμα τους.

Οπως αναφέρει στο Cnn.com η δρ Λιάνα Βεν, γιατρός επειγόντων περιστατικών και αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον, στη μελέτη συμμετείχαν περισσότεροι από 1.800 άνθρωποι ηλικίας 60 ετών και άνω από τη Σουηδία, οι οποίοι δεν είχαν άνοια όταν ξεκίνησε η έρευνα. Οι επιστήμονες παρακολούθησαν τις διατροφικές τους συνήθειες για έξι χρόνια, χρησιμοποιώντας αναλυτικά ερωτηματολόγια. Παράλληλα, μέτρησαν τρεις βιολογικούς δείκτες στο αίμα που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ και άλλες βλάβες του εγκεφάλου. Στη συνέχεια παρακολούθησαν τους συμμετέχοντες για έως και 15 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 240 άτομα εμφάνισαν άνοια.

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Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι ακολουθούσαν διατροφή με χαμηλή φλεγμονώδη δράση είχαν μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν άνοια. Το όφελος ήταν ιδιαίτερα εμφανές στα άτομα που είχαν υψηλά επίπεδα ενός βιολογικού δείκτη που σχετίζεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ, καθώς ο κίνδυνος εμφάνισης άνοιας ήταν περίπου 29% μικρότερος σε όσους ακολουθούσαν πιο αντιφλεγμονώδη διατροφή. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και σε άτομα με άλλους δείκτες που σχετίζονται με φλεγμονή και βλάβες των νευρικών κυττάρων.

Τι ακριβώς είναι η αντιφλεγμονώδης διατροφή;

Η αντιφλεγμονώδης διατροφή δεν είναι ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής. Πρόκειται για έναν τρόπο διατροφής που περιλαμβάνει κυρίως λαχανικά, φρούτα, όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα ολικής άλεσης, ενώ περιορίζει τα αναψυκτικά με ζάχαρη, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και το κόκκινο κρέας. Το διατροφικό αυτό πρότυπο μοιάζει πολύ με τη μεσογειακή διατροφή, η οποία δίνει επίσης έμφαση στα φρέσκα τρόφιμα, το ψάρι, το ελαιόλαδο και τα υγιεινά λιπαρά.

Η φλεγμονή αποτελεί φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού απέναντι στις λοιμώξεις και τους τραυματισμούς. Ωστόσο, όταν παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε χαμηλά επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία και στα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτή η χρόνια φλεγμονή συμβάλλει στην εμφάνιση πολλών ασθενειών που σχετίζονται με τη γήρανση, μεταξύ των οποίων και η άνοια. Παρ’ όλα αυτά, η άνοια δεν οφείλεται μόνο στη φλεγμονή, αλλά επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως η κληρονομικότητα, τα καρδιαγγειακά προβλήματα, η απώλεια ακοής, το κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η συγκεκριμένη έρευνα είναι παρατηρητική και επομένως δεν αποδεικνύει ότι η διατροφή από μόνη της προλαμβάνει την άνοια. Επιπλέον, τα στοιχεία βασίστηκαν στις απαντήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τις διατροφικές τους συνήθειες, οι οποίες μπορεί να μην ήταν απόλυτα ακριβείς. Επίσης, επειδή η μελέτη πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία, τα αποτελέσματα ίσως να μην ισχύουν με τον ίδιο τρόπο σε άλλους πληθυσμούς.

Εκτός από τη σωστή διατροφή, σημαντικό ρόλο στην προστασία του εγκεφάλου παίζουν η τακτική σωματική άσκηση, η καλή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερόλης και του σακχάρου, η αποφυγή του καπνίσματος, ο περιορισμός του αλκοόλ και ο επαρκής ύπνος. Εξίσου σημαντικές είναι η κοινωνική επαφή, η συμμετοχή σε δραστηριότητες, η συνεχής μάθηση και η πνευματική άσκηση.

Τέλος, η αντιφλεγμονώδης διατροφή δεν ωφελεί μόνο τον εγκέφαλο. Έχει συνδεθεί και με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου, διαβήτη τύπου 2 και ορισμένων μορφών καρκίνου. Οι ειδικοί καταλήγουν ότι δεν υπάρχουν «θαυματουργές» τροφές. Αντίθετα, οι μικρές αλλά σταθερές αλλαγές στις καθημερινές διατροφικές συνήθειες μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη για την υγεία και την ποιότητα ζωής.

Με πληροφορίες από: Cnn.com , JAMA Network Open