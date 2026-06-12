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Μια εξαιρετικά ασυνήθιστη περίπτωση ασθενούς με προχωρημένη νόσο Αλτσχάιμερ καταγράφεται σε επιστημονική μελέτη, καθώς παρατηρήθηκε προσωρινή επαναφορά βασικών λειτουργιών μετά από υψηλή δόση ψιλοκυβίνης.

Η 80χρονη γυναίκα, που για περίπου μία δεκαετία ζούσε με σοβαρή γνωστική έκπτωση, είχε χάσει την ικανότητα ομιλίας, βάδισης χωρίς βοήθεια και τον έλεγχο βασικών σωματικών λειτουργιών, βασιζόμενη πλήρως στους φροντιστές της.

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Σύμφωνα με δημοσίευση στο περιοδικό Frontiers in Neuroscience, περίπου 19 ώρες μετά τη χορήγηση της ουσίας που προέρχεται από ορισμένα είδη μανιταριών, η ασθενής άρχισε να παρουσιάζει αξιοσημείωτες αλλαγές. Ανέκτησε προσωρινά την ομιλία της, σχηματίζοντας προτάσεις, κινήθηκε πιο σταθερά, έντυνε τον εαυτό της και είχε αυξημένη κοινωνική επαφή με το περιβάλλον της.

Επιπλέον, αναφέρθηκε βελτίωση στον έλεγχο της κύστης, με περιόδους χωρίς ακράτεια. Παρότι τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά, οι ερευνητές τονίζουν ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και όχι απόδειξη αναστροφής της νόσου.

(Με πληροφορίες από ygeiamou)