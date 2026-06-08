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Η νόσος Αλτσχάιμερ συνδέεται κυρίως με την τρίτη ηλικία, ωστόσο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί και σε πολύ νεότερα άτομα. Το 2022, νευρολόγοι σε κλινική μνήμης στην Κίνα κατέγραψαν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη περίπτωση: έναν 19χρονο που θεωρήθηκε πιθανό να πάσχει από Αλτσχάιμερ, αποτελώντας τον νεότερο γνωστό ασθενή που πληρούσε τα διαγνωστικά κριτήρια της νόσου.

Τα πρώτα προβλήματα μνήμης εμφανίστηκαν όταν ο νεαρός ήταν περίπου 17 ετών και επιδεινώθηκαν σταδιακά. Απεικονιστικές εξετάσεις έδειξαν συρρίκνωση του ιππόκαμπου, περιοχής του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη μνήμη, ενώ το εγκεφαλονωτιαίο υγρό του εμφάνισε βιοδείκτες που συνδέονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

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Παρότι οι περιπτώσεις πρώιμης εμφάνισης πριν από την ηλικία των 65 ετών αντιστοιχούν περίπου στο 10% των διαγνώσεων, οι περισσότεροι ασθενείς κάτω των 30 ετών παρουσιάζουν κληρονομικές γενετικές μεταλλάξεις, γνωστές ως οικογενής νόσος Αλτσχάιμερ (FAD). Συνήθως, όσο μικρότερη είναι η ηλικία διάγνωσης, τόσο πιθανότερο θεωρείται ότι η αιτία είναι γενετική.

Στην περίπτωση του 19χρονου, όμως, οι ερευνητές του Capital Medical University στο Πεκίνο δεν εντόπισαν καμία από τις γνωστές γενετικές μεταλλάξεις ή ύποπτα γονίδια που σχετίζονται με την ασθένεια, ακόμη και έπειτα από εκτεταμένη γενετική ανάλυση. Επιπλέον, δεν υπήρχε οικογενειακό ιστορικό άνοιας ή Αλτσχάιμερ, ούτε άλλοι παράγοντες όπως λοιμώξεις, ασθένειες ή τραυματισμοί στο κεφάλι που να δικαιολογούν τη γνωστική έκπτωση.

Ο νεαρός αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες στη συγκέντρωση, στην ανάγνωση και στη βραχυπρόθεσμη μνήμη, ξεχνώντας συχνά πρόσφατα γεγονότα και χάνοντας αντικείμενα της καθημερινότητάς του. Η κατάσταση επηρέασε σημαντικά την εκπαίδευσή του, οδηγώντας τον τελικά να μην ολοκληρώσει το σχολείο, παρότι παρέμενε λειτουργικός στην καθημερινή του ζωή.

«Αυτή είναι η νεότερη περίπτωση που έχει ποτέ αναφερθεί και πληροί τα διαγνωστικά κριτήρια για πιθανή νόσο Αλτσχάιμερ χωρίς αναγνωρισμένες γενετικές μεταλλάξεις», έγραψαν ο νευρολόγος Jianping Jia και οι συνεργάτες του.

«Ο ασθενής είχε Αλτσχάιμερ πολύ πρώιμης έναρξης χωρίς σαφείς παθογόνες μεταλλάξεις», σημείωσαν οι ερευνητές, «γεγονός που υποδηλώνει ότι η παθογένειά του χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση».

«Η εξερεύνηση των μυστηρίων των νέων ανθρώπων με νόσο Αλτσχάιμερ μπορεί να γίνει ένα από τα πιο δύσκολα επιστημονικά ερωτήματα του μέλλοντος», δήλωσαν.

Με πληροφορίες από sciencealert.com