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Ο πρώην κυβερνήτης διευκρίνισε ότι η ασθένεια βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και προκάλεσε ήπια συμπτώματα στην καθημερινότητά του.

Ο Σάλενμπεργκερ έγινε διεθνώς γνωστός το 2009 όταν πραγματοποίησε επιτυχημένη αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στον ποταμό Χάντσον σώζοντας όλους τους επιβαίνοντες.

Ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία του να αντιμετωπίσει τη νόσο με θάρρος, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όσους πάσχουν από την ίδια ασθένεια.

Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση το 2010, ο πρώην πιλότος συνεχίζει να υποστηρίζει ενεργά τα ζητήματα ασφάλειας των αερομεταφορών.

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Θλίψη προκαλεί η είδηση ότι ο Τσέσλεϊ «Σάλι» Σάλενμπεργκερ Γ΄, ο πιλότος που έγινε παγκοσμίως γνωστός όταν προσγείωσε με επιτυχία αεροσκάφος της US Airways στον ποταμό Χάντσον, έχει διαγνωστεί με τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Ο 75χρονος πρώην κυβερνήτης αποκάλυψε μέσα από ανάρτησή του στην προσωπική του ιστοσελίδα ότι η διάγνωση έγινε πρόσφατα και ότι η νόσος βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

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«Προς το παρόν, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην μου έρχεται εύκολα κάποιο όνομα, ότι ξεχνάω μια ιστορία που μόλις έχω διηγηθεί ή ότι δεν κοιμάμαι τόσο καλά, αλλά βρίσκομαι στην αρχή αυτού του μακρύ ταξιδιού», έγραψε.

Ο Σάλενμπεργκερ έμεινε στην ιστορία στις 15 Ιανουαρίου 2009, όταν η πτήση 1549 της US Airways έχασε και τους δύο κινητήρες της, ύστερα από σύγκρουση με σμήνος χηνών λίγο μετά την απογείωση. Με ψυχραιμία και εξαιρετικούς χειρισμούς κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος στον ποταμό Χάντσον, σώζοντας και τους 155 επιβαίνοντες.

Η επιτυχημένη αναγκαστική προσγείωση θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας, ενώ η άμεση αντίδραση του κυβερνήτη απέτρεψε μια πιθανή αεροπορική τραγωδία.

Στην ανάρτησή του, ο πρώην πιλότος μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ εξηγεί ότι η διάγνωση τον έκανε να αναρωτηθεί για το νόημα της μέχρι σήμερα προσφοράς του, όμως κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο σωστός δρόμος είναι να μιλά ανοιχτά για τη νόσο.

«Με τα χρόνια, όταν οι άνθρωποι με ρωτούσαν για την επιτυχή έκβαση της πτήσης 1549, συνήθιζα να λέω ότι “το θάρρος μπορεί να είναι μεταδοτικό”, και εκείνη την ημέρα βοήθησε όλους να ενωθούν για να βγάλουν με επιτυχία όλους από το αεροπλάνο», σημείωσε.

Στη συνέχεια έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όσους αντιμετωπίζουν την ίδια ασθένεια.

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«Τώρα χρειαζόμαστε αυτό το θάρρος για να πολεμήσουμε αυτή την ασθένεια. Πλέον ανήκω σε μια ευρύτερη κοινότητα μαζί με πολλούς από εσάς, και θα δείξουμε θάρρος όλοι μαζί», ανέφερε.

Ο Σάλενμπεργκερ είχε συμπληρώσει 40 χρόνια πτητικής εμπειρίας πριν από την ιστορική πτήση 1549. Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2010 και έκτοτε συνεχίζει να δραστηριοποιείται υπέρ της ασφάλειας των αερομεταφορών.

Η ιστορία του μεταφέρθηκε το 2016 στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Sully», στην οποία τον υποδύθηκε ο Τομ Χανκς.

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