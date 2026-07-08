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Δεκαεπτά ασθενείς χρειάστηκαν νοσηλεία, ενώ δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής κανένας θάνατος από τη συγκεκριμένη νόσο.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η πηγή της μόλυνσης είναι πύργοι ψύξης κτιρίων και πραγματοποιούν ήδη σχετικούς ελέγχους.

Το νερό της βρύσης και τα οικιακά κλιματιστικά παραμένουν ασφαλή για χρήση από τους κατοίκους της περιοχής.

Όσοι παρουσιάζουν συμπτώματα γρίπης οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με γιατρό για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους.

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Οι υγειονομικές αρχές της Νέας Υόρκης διερευνούν μια συρροή κρουσμάτων της νόσου των Λεγεωναρίων (Legionnaires’ disease) σε δύο συνοικίες της Άνω Ανατολικής Πλευράς του Μανχάταν, το Carnegie Hill και το Yorkville σύμφωνα με το Associated Press.

Μέχρι τις 6 Ιουλίου είχαν καταγραφεί 23 επιβεβαιωμένα περιστατικά, από τα οποία τα 17 χρειάστηκαν νοσηλεία, χωρίς ωστόσο να έχει αναφερθεί κάποιος θάνατος. Οι αρχές εκτιμούν ότι η πιθανότερη πηγή της μόλυνσης είναι ένας ή περισσότεροι πύργοι ψύξης (cooling towers), δηλαδή συστήματα νερού που βρίσκονται συνήθως στις οροφές κτιρίων και χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας σε εγκαταστάσεις, όπως τα συστήματα ψύξης και κλιματισμού. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιούνται έλεγχοι και δειγματοληψίες σε όλους τους πύργους ψύξης της περιοχής.

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Οι υγειονομικές υπηρεσίες διευκρίνισαν ότι η συρροή δεν σχετίζεται με τα υδραυλικά συστήματα των κατοικιών ή άλλων κτιρίων. Ως εκ τούτου, οι κάτοικοι μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το νερό της βρύσης για πόση, μαγείρεμα, μπάνιο και άλλες καθημερινές δραστηριότητες. Επίσης, η χρήση οικιακών κλιματιστικών θεωρείται ασφαλής, καθώς αυτά δεν χρησιμοποιούν νερό για την ψύξη του αέρα. Οι αρχές συνιστούν σε όσους κατοικούν ή επισκέφθηκαν πρόσφατα τις συγκεκριμένες περιοχές και εμφανίζουν συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη να επικοινωνήσουν άμεσα με γιατρό, ώστε να γίνει έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία.

Τι είναι η νόσος των Λεγεωναρίων

Η νόσος των Λεγεωναρίων είναι μια σοβαρή μορφή πνευμονίας που προκαλείται από το βακτήριο Legionella. Το βακτήριο αναπτύσσεται σε ζεστό νερό και μπορεί να εντοπιστεί σε διάφορα συστήματα ύδρευσης και νερού, όπως κεφαλές ντους, υδρομασάζ και πύργους ψύξης. Οι άνθρωποι μολύνονται κυρίως όταν εισπνέουν πολύ μικρά σταγονίδια νερού που περιέχουν το βακτήριο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα ευάλωτοι νοσηλευόμενοι ασθενείς μπορεί να εκτεθούν μέσω μολυσμένου νερού ή πάγου, ενώ έχει αναφερθεί ότι βρέφη είναι δυνατόν να εκτεθούν κατά τη διάρκεια τοκετών στο νερό.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως από δύο ημέρες έως δύο εβδομάδες μετά την έκθεση στο βακτήριο και περιλαμβάνουν βήχα, πυρετό, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους και δυσκολία στην αναπνοή. Αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου διατρέχουν άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, καπνιστές ή χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου, άτομα με χρόνια πνευμονοπάθεια και όσοι έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Η ονομασία της νόσου προέρχεται από μεγάλη επιδημία που σημειώθηκε το 1976 σε συνέδριο της Αμερικανικής Λεγεώνας στη Φιλαδέλφεια.

Η νόσος μπορεί να αποβεί θανατηφόρα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία των αμερικανικών υγειονομικών αρχών περίπου ένας στους δέκα ασθενείς πεθαίνει από επιπλοκές της. Για τον λόγο αυτό η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση χορήγηση των κατάλληλων αντιβιοτικών είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, η κατάσταση του ασθενούς επιδεινώνεται συνήθως μέσα στην πρώτη εβδομάδα και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως αναπνευστική ανεπάρκεια, καταπληξία, νεφρική ανεπάρκεια ή πολυοργανική ανεπάρκεια.

Η πρόληψη βασίζεται κυρίως στη σωστή συντήρηση των συστημάτων νερού. Οι υπεύθυνοι των κτιρίων πρέπει να καθαρίζουν και να απολυμαίνουν τακτικά τους πύργους ψύξης, να διατηρούν επαρκή επίπεδα χλωρίου στις πισίνες και τα υδρομασάζ και να αφήνουν να τρέχει το νερό σε βρύσες που δεν χρησιμοποιούνται συχνά. Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο στο σπίτι αδειάζοντας τα λάστιχα κήπου, ακολουθώντας τις οδηγίες καθαρισμού και αντικατάστασης των φίλτρων νερού, ελέγχοντας τα επίπεδα χλωρίου σε πισίνες και υδρομασάζ και καθαρίζοντας τους θερμοσίφωνες δύο φορές τον χρόνο.

Πιθανές πηγές μόλυνσης σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η νόσος δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ οι πιθανές πηγές μόλυνσης είναι:

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Συστήματα παροχής κρύου – ζεστού νερού (ντους)

Πύργοι ψύξης συστημάτων κλιματισμού

Δεξαμενές αποθήκευσης νερού

Θερμές ιαματικές πηγές.

Ιαματικά λουτρά

Υδρομασάζ

Σιντριβάνια

Υγραντήρες ατμόσφαιρας και αναπνευστικές συσκευές που λειτουργούν με νερό βρύσης.

Ομάδες υψηλού κινδύνου

Στις ομάδες υψηλού κινδύνου υπάγονται:

Οι άνω των 50 ετών, οι καπνιστές, όσοι ευρίσκονται υπό αγωγή με κορτικοστεροειδή, οι πάσχοντες από χρόνιες πνευμονοπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη, νεοπλασματικά νοσήματα, νεφρική ανεπάρκεια, οι μεταμοσχευμένοι και γενικά, τα άτομα με εξασθενημένο και ευάλωτο ανοσοποιητικό σύστημα.

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Με πληροφορίες από: apnews.com , nyc.gov , eody.gov.gr